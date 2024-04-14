https://ria.ru/20240414/rakety-1939884404.html

Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане

Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.04.2024

Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане

Иран использует против Израиля неуязвимые для его сил ПВО новые ракеты, сказал РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии Али Хамия, комментируя... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:38

2024-04-14T03:38

2024-04-14T03:38

в мире

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

сирия

обострение ситуации между ираном и израилем

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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Иран использует против Израиля неуязвимые для его сил ПВО новые ракеты, сказал РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии Али Хамия, комментируя сообщение о запуске Ираном по Израилю беспилотников и крылатых ракет в ответ на нападение на его консульство в Дамаске. "Иран запустил по Израилю сотни беспилотников "Шахед" и крылатые гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2", которым не в силах противостоять израильская система ПВО "Железный купол"", - отметил эксперт. По его мнению, Израиль не сможет ответить на атаки сразу с нескольких сторон - из самого Ирана, из Ливана, Сирии, Ирака, Йемена. В ноябре прошлого года государственное иранское агентство IRNA сообщило, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету "Фаттах 2" с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV). Если крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением, то ракеты нового поколения, такие как "Фаттах 2", оборудованы уже прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939882862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), сирия, обострение ситуации между ираном и израилем