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Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.04.2024
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03:38 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/rakety-1939884404.html
Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане
Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане - РИА Новости, 14.04.2024
Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане
Иран использует против Израиля неуязвимые для его сил ПВО новые ракеты, сказал РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии Али Хамия, комментируя... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:38
2024-04-14T03:38
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
сирия
обострение ситуации между ираном и израилем
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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Иран использует против Израиля неуязвимые для его сил ПВО новые ракеты, сказал РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии Али Хамия, комментируя сообщение о запуске Ираном по Израилю беспилотников и крылатых ракет в ответ на нападение на его консульство в Дамаске. "Иран запустил по Израилю сотни беспилотников "Шахед" и крылатые гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2", которым не в силах противостоять израильская система ПВО "Железный купол"", - отметил эксперт. По его мнению, Израиль не сможет ответить на атаки сразу с нескольких сторон - из самого Ирана, из Ливана, Сирии, Ирака, Йемена. В ноябре прошлого года государственное иранское агентство IRNA сообщило, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету "Фаттах 2" с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV). Если крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением, то ракеты нового поколения, такие как "Фаттах 2", оборудованы уже прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), сирия, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сирия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран использовал против Израиля неуязвимые для ПВО ракеты, заявили в Ливане

Эксперт Али Хамия: Ирон использовал против Израиля крылатые ракеты "Фаттах 2"

© Фото : IRNAГиперзвуковая ракета "Фаттах-2"
Гиперзвуковая ракета Фаттах-2 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : IRNA
Гиперзвуковая ракета "Фаттах-2". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Иран использует против Израиля неуязвимые для его сил ПВО новые ракеты, сказал РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии Али Хамия, комментируя сообщение о запуске Ираном по Израилю беспилотников и крылатых ракет в ответ на нападение на его консульство в Дамаске.
"Иран запустил по Израилю сотни беспилотников "Шахед" и крылатые гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2", которым не в силах противостоять израильская система ПВО "Железный купол"", - отметил эксперт.
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По его мнению, Израиль не сможет ответить на атаки сразу с нескольких сторон - из самого Ирана, из Ливана, Сирии, Ирака, Йемена.
В ноябре прошлого года государственное иранское агентство IRNA сообщило, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету "Фаттах 2" с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV). Если крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением, то ракеты нового поколения, такие как "Фаттах 2", оборудованы уже прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)СирияОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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