https://ria.ru/20240414/rakety-1939868049.html

СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле

СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024

СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле

Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:53

2024-04-14T00:53

2024-04-14T00:53

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. "Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных (Израилем - ред.) территорий", - говорится в сообщении агентства. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем