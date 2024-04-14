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СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле
СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле
Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:53
2024-04-14T00:53
2024-04-14T00:53
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник. "Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных (Израилем - ред.) территорий", - говорится в сообщении агентства. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: Иран выпустил первую волну ракет по целям в Израиле
IRNA: Иран выпустил первую волну баллистических ракет по целям в Израиле
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник.
"Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных (Израилем - ред.) территорий", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.