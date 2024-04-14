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Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pvo-1939894564.html
Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России
Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России - РИА Новости, 14.04.2024
Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России
Опыт специальной военной операции показал, что система противовоздушной обороны должна действовать в едином информационном пространстве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:18
2024-04-14T06:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексей леонков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал, что система противовоздушной обороны должна действовать в едином информационном пространстве, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. "Опыт специальной военной операции демонстрирует, что все системы противовоздушной обороны должны работать в едином информационном пространстве. Оно позволяет максимально эффективно выявлять средства воздушного нападения и перераспределять поражение этих средств воздушного нападения между всеми комплексами ПВО и иным средствами, включая авиацию и системы РЭБ, которые находятся в зоне ответственности на конкретном направлении", - сказал аналитик. Кроме того, отметил специалист, перспективные системы ПВО, как показывает практика СВО, должны эффективно отражать комбинированные удары, которые проводятся различными средствами воздушного нападения - БПЛА, крылатыми ракетами разных типов, баллистическими ракетами, включая ложные цели. "Для отражения комбинированных ударов должны быть повышены многоканальность комплексов и их возможности по распознаванию различных типов целей", - отметил Леонков.
https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html
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безопасность, россия, алексей леонков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексей Леонков, Вооруженные силы РФ
Аналитик рассказал, как увеличить эффективность системы ПВО России

Леонков: система ПВО должна работать в едином информационном пространстве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал, что система противовоздушной обороны должна действовать в едином информационном пространстве, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.
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"Опыт специальной военной операции демонстрирует, что все системы противовоздушной обороны должны работать в едином информационном пространстве. Оно позволяет максимально эффективно выявлять средства воздушного нападения и перераспределять поражение этих средств воздушного нападения между всеми комплексами ПВО и иным средствами, включая авиацию и системы РЭБ, которые находятся в зоне ответственности на конкретном направлении", - сказал аналитик.
Кроме того, отметил специалист, перспективные системы ПВО, как показывает практика СВО, должны эффективно отражать комбинированные удары, которые проводятся различными средствами воздушного нападения - БПЛА, крылатыми ракетами разных типов, баллистическими ракетами, включая ложные цели.
"Для отражения комбинированных ударов должны быть повышены многоканальность комплексов и их возможности по распознаванию различных типов целей", - отметил Леонков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексей ЛеонковВооруженные силы РФ
 
 
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