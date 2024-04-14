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ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
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https://ria.ru/20240414/pvo-1939866810.html
ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных Киевом, сообщил командующий войсками... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:37
2024-04-14T00:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных Киевом, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. День ПВО отмечается в России во второе воскресенье апреля. "На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения противника. Среди них – самолеты тактической авиации, тактические ракеты, реактивные снаряды РСЗО, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты", - приводит слова Семенова Минобороны РФ. "Успешно отражены групповые удары противника по городам Брянск, Курск, Белгород, Воронеж и объектам западно-европейской части РФ, Республики Крым и Краснодарского края", - добавил он. По словам командующего, опыт применения средств ПВО в условиях спецоперации учитывается при совершенствовании противовоздушной обороны. Происходит совершенствование существующих форм и способов применения соединений, воинских частей и подразделений войск противовоздушной обороны, отметил Семенов. Кроме того, вырабатываются и внедряются новые подходы к применению имеющейся на вооружении техники. Как добавили в российском военном ведомстве, с первых дней спецоперации военнослужащие подразделений войск ПВО-ПРО принимают активное участие в борьбе с воздушными средствами противника в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и отдельные объекты в глубине территории России. "Для войск противовоздушной обороны несение боевого дежурства является боевой круглосуточной задачей, невзирая на времена года, погодные условия, праздники. Для обеспечения мирного неба над городами страны ежедневно только на боевое дежурство заступают более 3000 человек", - рассказали в МО. В воскресенье в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил (ВКС) пройдут праздничные мероприятия. Накануне главком ВКС Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства.
https://ria.ru/20240413/repke-1939856936.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за время СВО уничтожила более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

Силы ПВО за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных Киевом, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
День ПВО отмечается в России во второе воскресенье апреля.
"На сегодняшний день нашими военнослужащими уничтожено более 30 тысяч средств воздушного нападения противника. Среди них – самолеты тактической авиации, тактические ракеты, реактивные снаряды РСЗО, беспилотные летательные аппараты, противорадиолокационные ракеты", - приводит слова Семенова Минобороны РФ.
"Успешно отражены групповые удары противника по городам Брянск, Курск, Белгород, Воронеж и объектам западно-европейской части РФ, Республики Крым и Краснодарского края", - добавил он.
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По словам командующего, опыт применения средств ПВО в условиях спецоперации учитывается при совершенствовании противовоздушной обороны. Происходит совершенствование существующих форм и способов применения соединений, воинских частей и подразделений войск противовоздушной обороны, отметил Семенов. Кроме того, вырабатываются и внедряются новые подходы к применению имеющейся на вооружении техники.
Как добавили в российском военном ведомстве, с первых дней спецоперации военнослужащие подразделений войск ПВО-ПРО принимают активное участие в борьбе с воздушными средствами противника в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и отдельные объекты в глубине территории России.
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"Для войск противовоздушной обороны несение боевого дежурства является боевой круглосуточной задачей, невзирая на времена года, погодные условия, праздники. Для обеспечения мирного неба над городами страны ежедневно только на боевое дежурство заступают более 3000 человек", - рассказали в МО.
В воскресенье в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил (ВКС) пройдут праздничные мероприятия.
Накануне главком ВКС Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства.
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