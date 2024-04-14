https://ria.ru/20240414/pushkov-1939968919.html

Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России

Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России - РИА Новости, 14.04.2024

Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России

Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:03

2024-04-14T15:03

2024-04-14T15:19

в мире

олаф шольц

китай

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попробует вбить клин между Пекином и Москвой, но у него мало шансов добиться в этом успеха, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — говорится в публикации. Он напомнил, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов. Шольц отправился с трехдневным визитом в Китай 13 апреля. В марте президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина очень устойчивыми, добавив, что такое взаимодействие сохранится.

https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html

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в мире, олаф шольц, китай, россия