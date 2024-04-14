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Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России - РИА Новости, 14.04.2024
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15:03 14.04.2024 (обновлено: 15:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pushkov-1939968919.html
Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России
Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России - РИА Новости, 14.04.2024
Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России
Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:03
2024-04-14T15:19
в мире
олаф шольц
китай
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попробует вбить клин между Пекином и Москвой, но у него мало шансов добиться в этом успеха, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — говорится в публикации. Он напомнил, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов. Шольц отправился с трехдневным визитом в Китай 13 апреля. В марте президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина очень устойчивыми, добавив, что такое взаимодействие сохранится.
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в мире, олаф шольц, китай, россия
В мире, Олаф Шольц, Китай, Россия
Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России

Пушков: Шольц попробует отдалить Китай от РФ во время визита в Пекин

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попробует вбить клин между Пекином и Москвой, но у него мало шансов добиться в этом успеха, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — говорится в публикации.
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Он напомнил, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.

Шольц отправился с трехдневным визитом в Китай 13 апреля.

В марте президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина очень устойчивыми, добавив, что такое взаимодействие сохранится.
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