Пушков раскрыл, как Шольц захотел "ударить" по России
Пушков: Шольц попробует отдалить Китай от РФ во время визита в Пекин
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попробует вбить клин между Пекином и Москвой, но у него мало шансов добиться в этом успеха, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — говорится в публикации.
"Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая предположительно закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йелен. В отличие от России Запад потенциально враждебен Китаю. Никакие переговоры этого не изменят", — говорится в публикации.
Он напомнил, что США объявили Китай стратегическим соперником, а в такой ситуации поддаться на нажим со стороны Запада означает сыграть против собственных интересов.
Шольц отправился с трехдневным визитом в Китай 13 апреля.
В марте президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина очень устойчивыми, добавив, что такое взаимодействие сохранится.
Шольц отправился с трехдневным визитом в Китай 13 апреля.
В марте президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина очень устойчивыми, добавив, что такое взаимодействие сохранится.
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