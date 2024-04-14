https://ria.ru/20240414/pugacheva-1939980940.html
В сетку вещания телеканалов в России не вошли программы к юбилею Пугачевой
В сетку вещания телеканалов в России не вошли программы к юбилею Пугачевой - РИА Новости, 14.04.2024
В сетку вещания телеканалов в России не вошли программы к юбилею Пугачевой
В сетке вещания российских телеканалов нет праздничных программ, посвященных юбилею певицы Аллы Пугачевой, сообщается на сайтах Первого канала, а также на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:27
2024-04-14T16:27
2024-04-14T16:38
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В сетке вещания российских телеканалов нет праздничных программ, посвященных юбилею певицы Аллы Пугачевой, сообщается на сайтах Первого канала, а также на онлайн-платформе СМОТРИМ. Алла Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля. В 2019 году Первый канал и телеканал "Россия 1" в 70-летний юбилей Пугачевой выпускали праздничные концерты, посвященные певице. Так, 14 апреля 2019 года на Первом показали концерт "Подарок для Аллы", а телеканал "Россия 1" - концерт "С днем рождения, Алла!".
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алла пугачева, россия, новости культуры
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Новости культуры
В сетку вещания телеканалов в России не вошли программы к юбилею Пугачевой
В сетке вещания телеканалов в РФ нет праздничных программ к юбилею Пугачевой