https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html

Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания

Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания - РИА Новости, 14.04.2024

Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания

Человек должен включать в свой рацион пять основных групп продуктов - овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые, молочные продукты, жиры и масла, и... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:38

2024-04-14T05:38

2024-04-14T05:38

здоровье

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Человек должен включать в свой рацион пять основных групп продуктов - овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые, молочные продукты, жиры и масла, и контролировать количество насыщенных жиров и добавленного сахара в питании, чтобы быть здоровым, рассказала РИА Новости эндокринолог-диетолог Дарья Абахина. "Обратимся к международным рекомендациям. Можно выделить пять основных групп продуктов, составляющих базовый рацион. Первая - овощи и фрукты, в эту группу входят также ягоды и зелень", - сказала врач "Клиники Фомина". По ее словам, первая группа продуктов важна, поскольку богата витаминами С и А, фолиевой кислотой, калием и пищевыми волокнами - рекомендуется есть минимум пять порций овощей и фруктов в день в свежем, замороженном, сушеном, варёном или тушёном виде. Эксперт отметила, что сушеные и консервированные фрукты могут содержать добавленный сахар или сиропы, а консервированные овощи часто содержат много соли и масла, на это стоит обращать внимание. Джемы, варенье и подобные продукты считаются сладостями. Вторая группа продуктов - крахмалосодержащие, как макароны, крупы, хлеб, картофель, батат и другие. Это основной источник углеводов, продукты богаты негемовым железом, кальцием и витаминами группы B. "Предпочтительно включать в рацион источники цельного зерна – хлебобулочные и макаронные изделия из цельнозерновой муки, цельнозерновые крупы (бурый и дикий рис, булгур, перловая и ячневая крупы, полба, просо, пшено, гречиха, киноа и другие) и макароны, картофель в мундире или запечённый с кожурой", - объяснила Абахина. Третья группа - белковые продукты. К ним относится птица (курица, индейка), рыба или морепродукты, мясо, яйца, которые содержат гемовое железо, цинк, витамины группы В, а также источники растительного белка – бобовые (соя и продукты из неё, чечевица, фасоль, горох, нут), а также орехи и семена. Рыба и морепродукты помимо белка и омега-3 богаты кальцием, фосфором, селеном, йодом, а также витамином D. "Четвертая - молочные продукты. В данную группу продуктов входят молоко, сыр, кисломолочные продукты и растительные альтернативы, обогащённые кальцием. Молочные продукты являются важнейшим источником кальция, а также белка, йода и витаминов группы В", - уточнила врач. Она отметила, что пятой важной группой продуктов в питании человека являются жиры и масла. Например, в неё входят авокадо, орехи и семена, а также растительные масла и спреды. Абахина пояснила, что жиры в составе растительных масел помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, являются источником жирных кислот. "Рекомендуемое потребление насыщенных жиров - не более 20 грамм в день для женщин, не более 30 грамм в день для мужчин, добавленного сахара - не более 30 грамм в день, соль не более 5 грамм в день. Количество может варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей", - резюмировала эксперт.

https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html

https://rsport.ria.ru/20231110/zozh-1908770691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье, здоровье - общество, россия