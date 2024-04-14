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На Украине начали проверки после потери позиций под Часовым Яром - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.04.2024 (обновлено: 19:25 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pravda-1939979251.html
На Украине начали проверки после потери позиций под Часовым Яром
На Украине начали проверки после потери позиций под Часовым Яром - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине начали проверки после потери позиций под Часовым Яром
Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:09
2024-04-14T19:25
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщает в воскресенье издание "Украинская правда". Минобороны России 8 апреля сообщало, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР. "После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" (ДУК) начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным "Украинской правды", в управлении направления, на котором недавно работала указанная бригада, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часова Яра "проседает" такое мотивированное подразделение. Одной из причин, обнаруженных проверкой, были проблемы внутри самой бригады, сообщает издание. Управление среди ключевых людей бригады якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто, в частности, перевелся к ним недавно, их называли "пиксельными". К ним отношение было явно хуже, их первыми отправляли в бой, и за неимением опыта они теряли позиции. Вероятно, как добавляет издание со ссылкой на источник, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, обнаруженных в ходе проверки. Но корень нынешней проблемы лежит в определенной степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду ВСУ. "После переформатирования ДУКа в 67-й бригаде добровольцам пришлось жить "по армейским лекалам", — в частности, прислушаться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь у бывших руководителей ГУКа не было воинских званий, которые позволили бы занять им руководящие должности", — добавили в издании. По данным "Украинской правды", с февраля 2022 года Добровольческий украинский корпус "Правый сектор"* вошел в состав ВСУ. В 2023 году ДУК разделился на две части: одна присоединилась к силам специальных операций, другая стала 67-й отдельной механизированной бригадой. В феврале 2024 года из состава 67-й бригады вышла часть батальона "Волки Да Винчи" и перешла к 59-й мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html
https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине начали проверки после потери позиций под Часовым Яром

УП: в 67-й бригаде ВСУ начались проверки из-за потери позиций у Часова Яра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщает в воскресенье издание "Украинская правда".
Минобороны России 8 апреля сообщало, что российские десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра в ДНР.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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"После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" (ДУК) начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным "Украинской правды", в управлении направления, на котором недавно работала указанная бригада, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часова Яра "проседает" такое мотивированное подразделение. Одной из причин, обнаруженных проверкой, были проблемы внутри самой бригады, сообщает издание. Управление среди ключевых людей бригады якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто, в частности, перевелся к ним недавно, их называли "пиксельными". К ним отношение было явно хуже, их первыми отправляли в бой, и за неимением опыта они теряли позиции.
Вероятно, как добавляет издание со ссылкой на источник, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, обнаруженных в ходе проверки. Но корень нынешней проблемы лежит в определенной степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду ВСУ. "После переформатирования ДУКа в 67-й бригаде добровольцам пришлось жить "по армейским лекалам", — в частности, прислушаться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь у бывших руководителей ГУКа не было воинских званий, которые позволили бы занять им руководящие должности", — добавили в издании.
По данным "Украинской правды", с февраля 2022 года Добровольческий украинский корпус "Правый сектор"* вошел в состав ВСУ. В 2023 году ДУК разделился на две части: одна присоединилась к силам специальных операций, другая стала 67-й отдельной механизированной бригадой. В феврале 2024 года из состава 67-й бригады вышла часть батальона "Волки Да Винчи" и перешла к 59-й мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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10 апреля, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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