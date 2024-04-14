https://ria.ru/20240414/poteri-1939951788.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.04.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военных, 122 мм гаубицу Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав",... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:08

2024-04-14T13:08

2024-04-14T13:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

работино

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военных, 122 мм гаубицу Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)