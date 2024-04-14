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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военных, 122 мм гаубицу Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав",... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:08
2024-04-14T13:08
2024-04-14T13:20
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вооруженные силы украины
запорожская область
работино
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военных, 122 мм гаубицу Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 55 военных на Херсонском направлении за сутки