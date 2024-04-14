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В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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04:58 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/posledstviya-1939889189.html
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля
Эскалация напряжённости между Ираном и Израилем окажет негативное влияние на турецкую экономику и будет способствовать росту цен на нефть, заявила турецкий... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:58
2024-04-14T04:58
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сирия
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Эскалация напряжённости между Ираном и Израилем окажет негативное влияние на турецкую экономику и будет способствовать росту цен на нефть, заявила турецкий экономист, профессор Сельва Демиралп. Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля. “Возможность эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, несомненно, окажет негативное влияние на турецкую экономику... Приток иностранного капитала, и без того слабый, будет подвержен негативному влиянию снижения склонности к риску. Рост цен на нефть (вероятно, превысит 100 долларов за баррель) - ещё один фактор, который негативно скажется на дефиците текущего счета и увеличит наши общие расходы за счёт вторичных эффектов”, - написала экономист в соцсети Х. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
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иран
израиль
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Турции предупредили о последствиях конфликта Ирана и Израиля

Экономист Демиралп: конфликта Ирана и Израиля приведет к росту цен на нефть

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Эскалация напряжённости между Ираном и Израилем окажет негативное влияние на турецкую экономику и будет способствовать росту цен на нефть, заявила турецкий экономист, профессор Сельва Демиралп.
Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля.
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“Возможность эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, несомненно, окажет негативное влияние на турецкую экономику... Приток иностранного капитала, и без того слабый, будет подвержен негативному влиянию снижения склонности к риску. Рост цен на нефть (вероятно, превысит 100 долларов за баррель) - ещё один фактор, который негативно скажется на дефиците текущего счета и увеличит наши общие расходы за счёт вторичных эффектов”, - написала экономист в соцсети Х.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
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В миреЦены на нефтьИранИзраильСирияКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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