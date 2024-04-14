https://ria.ru/20240414/pogoda-1939909367.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:47

2024-04-14T08:47

2024-04-14T08:47

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, во второй половине дня заморосит небольшой очаговый дождь, который вечером превратится в интенсивный ливень. "В Москве облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня местами начнется небольшой дождь, вечером – ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Он отметил, что с 21.00 часа воскресенья до 03.00 часов понедельника на Москву обрушится до 14 миллиметров осадков, или более 1/3 от месячной нормы (38%).

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода