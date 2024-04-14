https://ria.ru/20240414/pogoda-1939909367.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:47
2024-04-14T08:47
2024-04-14T08:47
общество
москва
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906177970_0:118:3187:1911_1920x0_80_0_0_a5729af543bc07726599f2b5acc453b2.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, во второй половине дня заморосит небольшой очаговый дождь, который вечером превратится в интенсивный ливень. "В Москве облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня местами начнется небольшой дождь, вечером – ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Он отметил, что с 21.00 часа воскресенья до 03.00 часов понедельника на Москву обрушится до 14 миллиметров осадков, или более 1/3 от месячной нормы (38%).
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906177970_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_7847a91e8f471ee712ddf2fe4f371b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 15 градусов
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, во второй половине дня заморосит небольшой очаговый дождь, который вечером превратится в интенсивный ливень.
«
"В Москве облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня местами начнется небольшой дождь, вечером – ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Он отметил, что с 21.00 часа воскресенья до 03.00 часов понедельника на Москву обрушится до 14 миллиметров осадков, или более 1/3 от месячной нормы (38%).