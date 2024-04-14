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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.04.2024
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08:47 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pogoda-1939909367.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:47
2024-04-14T08:47
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москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, во второй половине дня заморосит небольшой очаговый дождь, который вечером превратится в интенсивный ливень. "В Москве облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня местами начнется небольшой дождь, вечером – ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Он отметил, что с 21.00 часа воскресенья до 03.00 часов понедельника на Москву обрушится до 14 миллиметров осадков, или более 1/3 от месячной нормы (38%).
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 15 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМужчина на Красной площади в Москве
Мужчина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Днём в воскресенье в Москве будет облачная погода и до плюс 15 градусов, во второй половине ожидается дождь, переходящий в интенсивный ливень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, во второй половине дня заморосит небольшой очаговый дождь, который вечером превратится в интенсивный ливень.
«
"В Москве облачно, утром с прояснениями, во второй половине дня местами начнется небольшой дождь, вечером – ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Он отметил, что с 21.00 часа воскресенья до 03.00 часов понедельника на Москву обрушится до 14 миллиметров осадков, или более 1/3 от месячной нормы (38%).
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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