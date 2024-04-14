https://ria.ru/20240414/podpole-1939895171.html

Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье

Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье - РИА Новости, 14.04.2024

Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:33

2024-04-14T06:33

2024-04-14T06:33

специальная военная операция на украине

харьков

россия

сергей лебедев

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщил о взрывах в Харькове. "По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность