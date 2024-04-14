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Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/podpole-1939895171.html
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье - РИА Новости, 14.04.2024
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:33
2024-04-14T06:33
специальная военная операция на украине
харьков
россия
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщил о взрывах в Харькове. "По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html
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харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье

Подполье: войска России ударили по подстанции у ж/д станции "Лосево" в Харькове

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщил о взрывах в Харькове.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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"По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", - сказал собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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