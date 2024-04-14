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Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье - РИА Новости, 14.04.2024
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:33
2024-04-14T06:33
2024-04-14T06:33
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сергей лебедев
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безопасность
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции "Лосево" в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщил о взрывах в Харькове. "По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", - сказал собеседник агентства.
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харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове, заявили в подполье
Подполье: войска России ударили по подстанции у ж/д станции "Лосево" в Харькове