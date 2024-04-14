Пентагон выразил готовность Вашингтона защищать Израиль
Шеф Пентагона Остин заверил Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль, сообщает американское военное ведомство.
Как говорится в сообщении Пентагона, Остин в третий раз за выходные провел телефонный разговор с Галантом.
"Министр подчеркнул, что хотя США не ищут эскалации, мы продолжаем предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала", - говорится в сообщении.
Остин также рассказал Галанту о своих консультациях с партнерами для "укрепления международной решимости перед лицом иранской агрессии".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.