https://ria.ru/20240414/pentagon-1940028409.html

Пентагон выразил готовность Вашингтона защищать Израиль

Пентагон выразил готовность Вашингтона защищать Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Пентагон выразил готовность Вашингтона защищать Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:23

2024-04-14T23:23

2024-04-14T23:23

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

израиль

сирия

ллойд остин

министерство обороны сша

армия обороны израиля (цахал)

оон

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль, сообщает американское военное ведомство. Как говорится в сообщении Пентагона, Остин в третий раз за выходные провел телефонный разговор с Галантом. "Министр подчеркнул, что хотя США не ищут эскалации, мы продолжаем предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала", - говорится в сообщении. Остин также рассказал Галанту о своих консультациях с партнерами для "укрепления международной решимости перед лицом иранской агрессии". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html

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обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), оон