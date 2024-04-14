https://ria.ru/20240414/pavodok-1939920465.html

В Курганской области паводком снесло понтонный деревянный мост

В Курганской области паводком снесло понтонный деревянный мост - РИА Новости, 14.04.2024

В Курганской области паводком снесло понтонный деревянный мост

Понтонный деревянный мост в деревне Лаптева Кетовского района в Курганской области снесло и прибило к берегу мощным течением реки Тобол, передает корреспондент... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:51

2024-04-14T09:51

2024-04-14T10:59

происшествия

жилье

курганская область

курган

россия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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Д. ЛАПТЕВА (Курганская область), 14 апр – РИА Новости. Понтонный деревянный мост в деревне Лаптева Кетовского района в Курганской области снесло и прибило к берегу мощным течением реки Тобол, передает корреспондент РИА Новости. "Его сначала снесло, он вообще поперек был. А потом ночью Темляковский мост (мост в селе Темлякова Курганской области – ред.) оторвало тоже, он врезался в наш - и его прибило к берегу", – рассказала агентству местная жительница. Сейчас мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, ведь это единственная переправа на другой берег. По данным главы региона Вадима Шумкова, смытый деревянный мост в селе Темлякова несет течением к Кургану, что создает риск затора. "МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды", - сообщил он в своем Telegram-канале.Шумков рассказал и о ситуации с понтонным мостом в деревне Лаптева. "Пока крепления его держат у берега. МЧС и округу также поставлена задача принять все меры, чтобы его закрепить, по возможности, достать из воды, чтобы он не стал причиной затора", - пояснил он.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Утром в воскресенье глава Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень реки Тобол в Кургане растет на 20 сантиметров последние два часа, длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240414/kurgan-1939911934.html

курганская область

курган

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Понтонный мост в деревне под Курганом, прибитый к берегу мощным течением Тобола Мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу понтонный мост в деревне под Курганом. Мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег. 2024-04-14T09:51 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, курганская область, курган, россия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024