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В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков - РИА Новости, 14.04.2024
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08:14 14.04.2024 (обновлено: 14:20 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pavodok-1939905110.html
В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков
В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков
За сутки в Оренбуржье вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух СНТ, сообщило правительство Оренбургской области РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:14
2024-04-14T14:20
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем аккаунте в Telegram-канале. "За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в 10 населенных пунктах и 2 СНТ в 8 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. По состоянию на 9.00 (7.00 мск) на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом (из них 137 многоквартирных) и 20 654 приусадебных участка, добавили власти.
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4.7
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков

В 10 населенных пунктах Оренбуржья вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 участков

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске. 14 апреля 2024
Район Старого города в Орске. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
УФА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем аккаунте в Telegram-канале.
"За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в 10 населенных пунктах и 2 СНТ в 8 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9.00 (7.00 мск) на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом (из них 137 многоквартирных) и 20 654 приусадебных участка, добавили власти.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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