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В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков

В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбургской области вода за сутки ушла от 1564 домов и 1422 участков

За сутки в Оренбуржье вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух СНТ, сообщило правительство Оренбургской области РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:14

2024-04-14T08:14

2024-04-14T14:20

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье вода ушла от 1564 жилых домов и 1422 приусадебных участков в 10 населенных пунктах и двух СНТ, сообщило правительство Оренбургской области в своем аккаунте в Telegram-канале. "За сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка в 10 населенных пунктах и 2 СНТ в 8 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. По состоянию на 9.00 (7.00 мск) на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ подтопленными остаются 13 491 жилой дом (из них 137 многоквартирных) и 20 654 приусадебных участка, добавили власти.

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске