https://ria.ru/20240414/pasler-1940002235.html

В Орске от воды освободили 3,2 тысячи домов и приусадебных участков

В Орске от воды освободили 3,2 тысячи домов и приусадебных участков - РИА Новости, 14.04.2024

В Орске от воды освободили 3,2 тысячи домов и приусадебных участков

В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:18

2024-04-14T19:18

2024-04-14T19:22

происшествия

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939786848_20:0:1256:695_1920x0_80_0_0_0bf2f5b90a516db3b04183aea623ea21.jpg

ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "В Орске уже 3200 домов и участков освободились, динамика падения (уровня реки - ред.) достаточно устойчивая и продолжается", - сказал глава региона. Ранее Паслер сообщал, что уровень воды в реке Урал у Орска составляет 650 сантиметров. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024