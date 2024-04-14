https://ria.ru/20240414/orenburg-1939963504.html

В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб

В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб

Дома и конный клуб "Воздух" частично затоплены в районе улиц Пугачевской и Красной в Ленинском районе Оренбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:40

2024-04-14T14:40

2024-04-14T14:55

прорыв дамбы в орске

оренбург

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939967145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c4b0b63deb371397b60effa42ed5f27.jpg

ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Дома и конный клуб "Воздух" частично затоплены в районе улиц Пугачевской и Красной в Ленинском районе Оренбурга, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила ипподром и помещения конного клуба "Воздух", она подступила к заборам частных жилых домов. Один из жителей не унывает и вышел на рыбалку, однако пока, по его словам, рыба не клюет. На улице Красной частично затопило частные дома, при этом очевидцы отмечают, что вода немного отступила за утро. Помимо домов, под водой оказалась и голубятня, птицы кружат вокруг, но не улетают с этой территории.

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром. 2024-04-14T14:40 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024