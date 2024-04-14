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В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб - РИА Новости, 14.04.2024
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14:40 14.04.2024 (обновлено: 14:55 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/orenburg-1939963504.html
В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб
В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб
Дома и конный клуб "Воздух" частично затоплены в районе улиц Пугачевской и Красной в Ленинском районе Оренбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:40
2024-04-14T14:55
прорыв дамбы в орске
оренбург
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Дома и конный клуб "Воздух" частично затоплены в районе улиц Пугачевской и Красной в Ленинском районе Оренбурга, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила ипподром и помещения конного клуба "Воздух", она подступила к заборам частных жилых домов. Один из жителей не унывает и вышел на рыбалку, однако пока, по его словам, рыба не клюет. На улице Красной частично затопило частные дома, при этом очевидцы отмечают, что вода немного отступила за утро. Помимо домов, под водой оказалась и голубятня, птицы кружат вокруг, но не улетают с этой территории.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга
Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге частично затопило дома и конный клуб

В Ленинском районе Оренбурга частично затопило дома и конный клуб "Воздух"

Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Дома и конный клуб "Воздух" частично затоплены в районе улиц Пугачевской и Красной в Ленинском районе Оренбурга, передает корреспондент РИА Новости.
На видео агентства видно, что вода затопила ипподром и помещения конного клуба "Воздух", она подступила к заборам частных жилых домов. Один из жителей не унывает и вышел на рыбалку, однако пока, по его словам, рыба не клюет.
На улице Красной частично затопило частные дома, при этом очевидцы отмечают, что вода немного отступила за утро. Помимо домов, под водой оказалась и голубятня, птицы кружат вокруг, но не улетают с этой территории.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Прорыв дамбы в ОрскеОренбургПроисшествияОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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