https://ria.ru/20240414/orenburg-1939897644.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов
Последние 12 часов уровень воды в реке Урал в Оренбурге не менялся, он составляет 1187 сантиметров, сообщил первый заместитель главы города Оренбурга Алексей... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:03
2024-04-14T07:03
2024-04-14T12:02
оренбург
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938815_0:71:3088:1808_1920x0_80_0_0_3e2486549bef4a9fd22a545e4f120858.jpg
ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Последние 12 часов уровень воды в реке Урал в Оренбурге не менялся, он составляет 1187 сантиметров, сообщил первый заместитель главы города Оренбурга Алексей Кудинов. "Идет подтопление в настоящий момент в районе переулка Кустарного, улицы Виноградной. Из хороших новостей, мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала (в Оренбурге - ред.) не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров", - сказал Кудинов журналистам. Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов, ведется контроль за улицей Красной, улицей Уральской. "Дополнительно сегодня выставили посты в районе Овчинного городка и Менового двора", - добавил замглавы Оренбурга. "В настоящий момент, к сожалению, уровень не уменьшается. По-прежнему, все улицы, которые были перекрыты, в том числе и основная магистраль, улица Донгузская перекрыта. Также часть дорог в городе по-прежнему закрыты. По мере уменьшений уровня улицы будут открываться, будем своевременно информировать о ситуации на дорогах в городе Оренбурге", - сказал Кудинов.
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_570cdc8e33495b8baa2b4bdad510467f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов
Замглавы Оренбурга: уровень воды в реке Урал не изменился за 12 часов
ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Последние 12 часов уровень воды в реке Урал в Оренбурге не менялся, он составляет 1187 сантиметров, сообщил первый заместитель главы города Оренбурга Алексей Кудинов.
"Идет подтопление в настоящий момент в районе переулка Кустарного, улицы Виноградной. Из хороших новостей, мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала (в Оренбурге - ред.) не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров", - сказал Кудинов журналистам.
Последствия паводка в Оренбурге
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов, ведется контроль за улицей Красной, улицей Уральской. "Дополнительно сегодня выставили посты в районе Овчинного городка и Менового двора", - добавил замглавы Оренбурга.
"В настоящий момент, к сожалению, уровень не уменьшается. По-прежнему, все улицы, которые были перекрыты, в том числе и основная магистраль, улица Донгузская перекрыта. Также часть дорог в городе по-прежнему закрыты. По мере уменьшений уровня улицы будут открываться, будем своевременно информировать о ситуации на дорогах в городе Оренбурге", - сказал Кудинов.