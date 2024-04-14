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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге не изменился за 12 часов

Последние 12 часов уровень воды в реке Урал в Оренбурге не менялся, он составляет 1187 сантиметров, сообщил первый заместитель главы города Оренбурга Алексей... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:03

2024-04-14T07:03

2024-04-14T12:02

оренбург

алексей кудин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Последние 12 часов уровень воды в реке Урал в Оренбурге не менялся, он составляет 1187 сантиметров, сообщил первый заместитель главы города Оренбурга Алексей Кудинов. "Идет подтопление в настоящий момент в районе переулка Кустарного, улицы Виноградной. Из хороших новостей, мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала (в Оренбурге - ред.) не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров", - сказал Кудинов журналистам. Он добавил, что власти города совместно со спасателями продолжают мониторинг затопленных улиц, участков, домов, ведется контроль за улицей Красной, улицей Уральской. "Дополнительно сегодня выставили посты в районе Овчинного городка и Менового двора", - добавил замглавы Оренбурга. "В настоящий момент, к сожалению, уровень не уменьшается. По-прежнему, все улицы, которые были перекрыты, в том числе и основная магистраль, улица Донгузская перекрыта. Также часть дорог в городе по-прежнему закрыты. По мере уменьшений уровня улицы будут открываться, будем своевременно информировать о ситуации на дорогах в городе Оренбурге", - сказал Кудинов.

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оренбург, алексей кудин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия