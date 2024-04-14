Рейтинг@Mail.ru
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/operatsiya-1940011108.html
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:33
2024-04-14T20:33
в мире
израиль
иран
сша
обострение ситуации между ираном и израилем
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_aae9cff375daa1a48e64deaef26884de.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома. "Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", - сказал представитель американской администрации, комментируя возможность проведения совместной ответной операции после субботней атаки Ирана против Израиля.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_eeafe328ee6d76110b2c29fb43955190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана

США не намерены участвовать в возможной ответной операции Израиля против Ирана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома.
"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", - сказал представитель американской администрации, комментируя возможность проведения совместной ответной операции после субботней атаки Ирана против Израиля.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив
16 февраля, 08:00
 
В миреИзраильИранСШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала