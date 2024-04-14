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США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:33
2024-04-14T20:33
2024-04-14T20:33
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома. "Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", - сказал представитель американской администрации, комментируя возможность проведения совместной ответной операции после субботней атаки Ирана против Израиля.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США не намерены участвовать в возможной ответной операции Израиля против Ирана