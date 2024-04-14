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США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана

США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана

США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:33

2024-04-14T20:33

2024-04-14T20:33

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обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома. "Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", - сказал представитель американской администрации, комментируя возможность проведения совместной ответной операции после субботней атаки Ирана против Израиля.

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году