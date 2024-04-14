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Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства - РИА Новости, 14.04.2024
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23:12 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html
Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства
Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства - РИА Новости, 14.04.2024
Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства
Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:12
2024-04-14T23:12
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
израиль
сирия
антониу гутерреш
оон
министерство обороны сша
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого государства, а также о неприкосновенности дипломатических объектов. "Я напоминаю всем государствам-членам, что Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, как я заявил, осуждая нападение 1 апреля на иранское консульство в Дамаске", - сказал Гутерреш. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления СБ ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совбез осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/eskalatsiya-1940024699.html
https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html
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в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, сирия, антониу гутерреш, оон, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, Израиль, Сирия, Антониу Гутерреш, ООН, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства

Гутерреш заявил о запрете применять силу и о неприкосновенности дипобъектов

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого государства, а также о неприкосновенности дипломатических объектов.
"Я напоминаю всем государствам-членам, что Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, как я заявил, осуждая нападение 1 апреля на иранское консульство в Дамаске", - сказал Гутерреш.
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Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления СБ ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совбез осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИранИзраильСирияАнтониу ГутеррешООНМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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