Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства
Гутерреш заявил о запрете применять силу и о неприкосновенности дипобъектов
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого государства, а также о неприкосновенности дипломатических объектов.
"Я напоминаю всем государствам-членам, что Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, как я заявил, осуждая нападение 1 апреля на иранское консульство в Дамаске", - сказал Гутерреш.
Посла Ирана вызвали в МИД Франции
Вчера, 22:48
Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления СБ ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совбез осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.