https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html

Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства

Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства - РИА Новости, 14.04.2024

Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства

Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:12

2024-04-14T23:12

2024-04-14T23:12

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

иран

израиль

сирия

антониу гутерреш

оон

министерство обороны сша

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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на срочном заседании Совета Безопасности, созванном после атаки Ирана на Израиль, заявил о запрете на применение силы против любого государства, а также о неприкосновенности дипломатических объектов. "Я напоминаю всем государствам-членам, что Устав ООН запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, как я заявил, осуждая нападение 1 апреля на иранское консульство в Дамаске", - сказал Гутерреш. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления СБ ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совбез осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/eskalatsiya-1940024699.html

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