https://ria.ru/20240414/oon-1939885334.html

Израиль запросил срочное заседание СБ ООН

Израиль запросил срочное заседание СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль запросил срочное заседание СБ ООН

Израиль запросил проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, говорится в письме постпреда Израиля председателю Совбеза. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:51

2024-04-14T03:51

2024-04-14T03:51

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 14 апр – РИА Новости. Израиль запросил проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, говорится в письме постпреда Израиля председателю Совбеза."Серьезность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета безопасности", - сказано в письме."Я подтверждаю просьбу Израиля немедленно созвать заседание Совета безопасности, чтобы безоговорочно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по объявлению КСИР террористической организацией", - подчеркивается в нем.Израиль отмечает, что Иран нанес прямой удар со своей территории с использованием более 200 БПЛА, крылатых и баллистических ракет, "что является явным нарушением Устава ООН и международного права". "Нападение представляет собой серьезную и опасную эскалацию", - сказано в письме.

https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html

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в мире, израиль, иран, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем