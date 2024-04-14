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Израиль запросил срочное заседание СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2024
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03:51 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/oon-1939885334.html
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН
Израиль запросил проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, говорится в письме постпреда Израиля председателю Совбеза. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:51
2024-04-14T03:51
в мире
израиль
иран
совет безопасности оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Израиль запросил проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, говорится в письме постпреда Израиля председателю Совбеза."Серьезность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета безопасности", - сказано в письме."Я подтверждаю просьбу Израиля немедленно созвать заседание Совета безопасности, чтобы безоговорочно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по объявлению КСИР террористической организацией", - подчеркивается в нем.Израиль отмечает, что Иран нанес прямой удар со своей территории с использованием более 200 БПЛА, крылатых и баллистических ракет, "что является явным нарушением Устава ООН и международного права". "Нападение представляет собой серьезную и опасную эскалацию", - сказано в письме.
https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
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в мире, израиль, иран, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль запросил срочное заседание СБ ООН

Израиль запросил срочное заседание СБ ООН, призвал осудить нападение Ирана

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Израиль запросил проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, говорится в письме постпреда Израиля председателю Совбеза.
"Серьезность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета безопасности", - сказано в письме.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
02:54
"Я подтверждаю просьбу Израиля немедленно созвать заседание Совета безопасности, чтобы безоговорочно осудить Иран за эти серьезные нарушения и немедленно принять меры по объявлению КСИР террористической организацией", - подчеркивается в нем.
Израиль отмечает, что Иран нанес прямой удар со своей территории с использованием более 200 БПЛА, крылатых и баллистических ракет, "что является явным нарушением Устава ООН и международного права". "Нападение представляет собой серьезную и опасную эскалацию", - сказано в письме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
03:01
 
В миреИзраильИранСовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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