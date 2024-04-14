https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:01
2024-04-14T03:01
2024-04-14T03:12
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
антониу гутерреш
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий."Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказано в заявлении Гутерреша."Я глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - отметил он.По словам генсека, "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html
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в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, антониу гутерреш
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль, призвал немедленно ее прекратить
ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий.
"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказано в заявлении Гутерреша.
"Я глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - отметил он.
По словам генсека, "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".