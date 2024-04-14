https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:01

2024-04-14T03:01

2024-04-14T03:12

в мире

иран

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

антониу гутерреш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850806_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d13648a5c8f52805b43b5f4586ef0d77.jpg

ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий."Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказано в заявлении Гутерреша."Я глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - отметил он.По словам генсека, "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".

https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html

https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, антониу гутерреш