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Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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03:01 14.04.2024 (обновлено: 03:12 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:01
2024-04-14T03:12
в мире
иран
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
антониу гутерреш
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий."Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказано в заявлении Гутерреша."Я глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - отметил он.По словам генсека, "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
https://ria.ru/20240414/iran-1939880984.html
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в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, антониу гутерреш
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Антониу Гутерреш
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль, призвал немедленно ее прекратить

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль, призвал к немедленному прекращению боевых действий.
"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - сказано в заявлении Гутерреша.
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Иран при необходимости примет оборонительные меры, заявил МИД
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"Я глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - отметил он.
По словам генсека, "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
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В миреИранИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАнтониу Гутерреш
 
 
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