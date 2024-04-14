https://ria.ru/20240414/oon-1939872449.html
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию - РИА Новости, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию
Атака Тегерана на Израиль является ответом на агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске, операцию можно считать завершенной, говорится в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:31
2024-04-14T01:31
2024-04-14T05:03
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Атака Тегерана на Израиль является ответом на агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске, операцию можно считать завершенной, говорится в комментарии постпредства ИРИ в ООН. "Военные действия Ирана, проведенные на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, были ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических объектов в Дамаске. Дело можно считать завершенным", - сказано в комментарии.Накануне вечером в КСИР заявили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили ракеты и дроны по целям на "оккупированных" территориях.Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск ракет с территории Ирана в направлении Израиля и призвал население следовать инструкциям командования тыла.
https://ria.ru/20240414/oon-1939872185.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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в мире, иран, дамаск (город), тегеран (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Дамаск (город), Тегеран (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию
Постпредство Ирана в ООН: ответ Израилю можно считать завершенным