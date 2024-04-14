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"Отправить в Одессу". В США неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.04.2024 (обновлено: 16:38 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/odessa-1939979415.html
"Отправить в Одессу". В США неожиданно высказались о ситуации на Украине
"Отправить в Одессу". В США неожиданно высказались о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
"Отправить в Одессу". В США неожиданно высказались о ситуации на Украине
Франция и Великобритания в теории могут отправить войска в Одессу, но США вряд ли их поддержат, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:09
2024-04-14T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
сергей шойгу
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Франция и Великобритания в теории могут отправить войска в Одессу, но США вряд ли их поддержат, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Французы и англичане собираются попытаться отправить войска в Одессу. Возможно, они будут координировать свои действия с Соединенными Штатами. Я бы, честно говоря, удивился, если бы Байден и его команда взяли на себя обязательство ввести американские войска в Одессу", — отметил он.По мнению эксперта, Белый дом вряд ли решится на такой шаг по двум причинам. Во-первых, при таком сценарии погибнут американские военные, а во-вторых — в предвыборное время глава государства не захочет подливать масла в огонь и укреплять свой статус как разжигателя войны."Я могу представить, что французы и британцы пойдут на это, но, опять же, это очень самонадеянно, они сумасшедшие", — резюмировал Джонсон.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны многих партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что несколько стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа. Ранее в марте пресс-бюро СВР заявило, что французское военное подразделение станет приоритетной легитимной целью российских военных, если оно окажется на Украине.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939925729.html
https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html
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в мире, украина, франция, россия, сергей шойгу, эммануэль макрон, евросоюз, нато, центральное разведывательное управление (цру), себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Шойгу, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Себастьян Лекорню
"Отправить в Одессу". В США неожиданно высказались о ситуации на Украине

Джонсон: Франция и Великобритания могут ввести войска в Одессу, но это безумие

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Франция и Великобритания в теории могут отправить войска в Одессу, но США вряд ли их поддержат, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Французы и англичане собираются попытаться отправить войска в Одессу. Возможно, они будут координировать свои действия с Соединенными Штатами. Я бы, честно говоря, удивился, если бы Байден и его команда взяли на себя обязательство ввести американские войска в Одессу", — отметил он.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии, пишут СМИ
Вчера, 10:24
По мнению эксперта, Белый дом вряд ли решится на такой шаг по двум причинам. Во-первых, при таком сценарии погибнут американские военные, а во-вторых — в предвыборное время глава государства не захочет подливать масла в огонь и укреплять свой статус как разжигателя войны.
"Я могу представить, что французы и британцы пойдут на это, но, опять же, это очень самонадеянно, они сумасшедшие", — резюмировал Джонсон.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, но ничего исключать нельзя. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Украине.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Вчера, 15:39
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны многих партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что несколько стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.
На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа. Ранее в марте пресс-бюро СВР заявило, что французское военное подразделение станет приоритетной легитимной целью российских военных, если оно окажется на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСергей ШойгуЭммануэль МакронЕвросоюзНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Себастьян Лекорню
 
 
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