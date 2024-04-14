https://ria.ru/20240414/obstrel-1939996177.html

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:39

2024-04-14T18:39

2024-04-14T21:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов ранения различной степени тяжести получили пять мирных граждан", — написал он.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК заявило, что армия противника за два часа выпустила по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, накануне ВСУ сбросили с дрона боеприпас на Никитовский район. В этот момент пожарные тушили там частный дом, загоревшийся после попадания другого снаряда. В итоге пострадали двое сотрудников МЧС.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Последствия обстрела Горловки Кадры корреспондента РИА Новости из Горловки, где сегодня в результате украинского обстрела ранения получили пять мирных жителей. 2024-04-14T18:39 true PT0M32S

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, сцкк