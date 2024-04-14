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При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:39
2024-04-14T18:39
2024-04-14T21:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов ранения различной степени тяжести получили пять мирных граждан", — написал он.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК заявило, что армия противника за два часа выпустила по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, накануне ВСУ сбросили с дрона боеприпас на Никитовский район. В этот момент пожарные тушили там частный дом, загоревшийся после попадания другого снаряда. В итоге пострадали двое сотрудников МЧС.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Последствия обстрела Горловки
Кадры корреспондента РИА Новости из Горловки, где сегодня в результате украинского обстрела ранения получили пять мирных жителей.
2024-04-14T18:39
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, СЦКК
При украинском обстреле Горловки пострадали пять мирных жителей
Приходько: при обстреле жилмассива "Строитель" в Горловке пострадали 5 человек