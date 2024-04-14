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Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:43
2024-04-14T15:43
2024-04-14T15:43
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Александровка: в результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения... в результате утреннего сброса ВОП с БПЛА на автобус городского маршрута 99 "б" ранения получил еще один человек: женщина 1964 года рождения", - сообщает представительство. Ранее в воскресенье представительство сообщило, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
В Александровке при сбросе БПЛА на автобус пострадали две женщины