Рейтинг@Mail.ru
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/obstrel-1939974763.html
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:43
2024-04-14T15:43
донецкая народная республика
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149276/59/1492765915_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_36ae47ee007e02e2c59f67cd6999e4c5.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Александровка: в результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения... в результате утреннего сброса ВОП с БПЛА на автобус городского маршрута 99 "б" ранения получил еще один человек: женщина 1964 года рождения", - сообщает представительство. Ранее в воскресенье представительство сообщило, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149276/59/1492765915_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5cbc9b2f106ff620eeec9b484cab5338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР

В Александровке при сбросе БПЛА на автобус пострадали две женщины

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус в Александровке под Донецком, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Александровка: в результате сброса ВОП с БПЛА на маршрутный автобус по улице Школьной ранена женщина 1951 года рождения... в результате утреннего сброса ВОП с БПЛА на автобус городского маршрута 99 "б" ранения получил еще один человек: женщина 1964 года рождения", - сообщает представительство.
Ранее в воскресенье представительство сообщило, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала