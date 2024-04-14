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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/obstrel-1939915626.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк - РИА Новости, 14.04.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк
Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:26
2024-04-14T09:26
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.20 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях сброса не сообщается. По данным ведомства, в период с 02.00 по 08.50 украинские силы выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Донецк

Представительство ДНР: беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Донецк

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в Донецке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.20 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Вчера, 09:19
О последствиях сброса не сообщается.
По данным ведомства, в период с 02.00 по 08.50 украинские силы выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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