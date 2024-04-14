https://ria.ru/20240414/oblasti-1939989368.html

ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо

ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024

ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:33

2024-04-14T17:33

2024-04-14T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики. "Мое личное субъективное мнение, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики, превратившись по большей части в инструмент влияния Запада. К сожалению, ныне ООН напоминает предвоенную марионеточную Лигу Наций, а не ту авторитетную организацию, которой она была во времена СССР", - заявил Сальдо РИА Новости. По его словам, в ООН пока никак не отреагировала на атаки дронов и обстрелы украинскими войсками гражданского населения в Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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