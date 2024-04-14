Рейтинг@Mail.ru
ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/oblasti-1939989368.html
ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо
ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.04.2024
ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:33
2024-04-14T17:33
в мире
херсонская область
россия
владимир сальдо
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики. "Мое личное субъективное мнение, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики, превратившись по большей части в инструмент влияния Запада. К сожалению, ныне ООН напоминает предвоенную марионеточную Лигу Наций, а не ту авторитетную организацию, которой она была во времена СССР", - заявил Сальдо РИА Новости. По его словам, в ООН пока никак не отреагировала на атаки дронов и обстрелы украинскими войсками гражданского населения в Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240117/oon-1921856696.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, владимир сальдо, оон
В мире, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, ООН
ООН превратилась в инструмент влияния Запада, заявил Сальдо

Сальдо: ООН утратила роль независимого арбитра в мировой политике

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики.
«
"Мое личное субъективное мнение, что ООН во многом утратила свою роль независимого арбитра международной политики, превратившись по большей части в инструмент влияния Запада. К сожалению, ныне ООН напоминает предвоенную марионеточную Лигу Наций, а не ту авторитетную организацию, которой она была во времена СССР", - заявил Сальдо РИА Новости.
По его словам, в ООН пока никак не отреагировала на атаки дронов и обстрелы украинскими войсками гражданского населения в Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Гутерреш заявил, что страны из пятерки Совбеза ООН теряют влияние
17 января, 14:20
 
В миреХерсонская областьРоссияВладимир СальдоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала