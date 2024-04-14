https://ria.ru/20240414/nurgaliev-1939989506.html

На встрече под эгидой СБ России обсудят защиту населения в конфликтах

На встрече под эгидой СБ России обсудят защиту населения в конфликтах - РИА Новости, 14.04.2024

На встрече под эгидой СБ России обсудят защиту населения в конфликтах

Вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в числе других тем будут обсуждаться на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:35

2024-04-14T17:35

2024-04-14T17:35

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

рашид нургалиев

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в числе других тем будут обсуждаться на предстоящей в конце апреля в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев. "В ближайшее время состоится организованная Советом безопасности России XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге. В ней примут участие секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб. Кроме того, на форуме будет представлен ряд международных организаций", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете". По его словам, ожидается заинтересованное обсуждение вопросов глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества. "Будет, в частности, всесторонне рассмотрена проблематика обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства", - отметил Нургалиев. На повестку дня также вынесены тема сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей государств мира, добавил он. "Эта проблема будет также рассмотрена с точки зрения поддержания международной безопасности, мира и стабильности", - сказал первый замсекретаря Совбеза РФ. Кроме того, "специализированное заседание "круглого стола" будет посвящено вопросам защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Предполагается обсуждение и других тем, в рассмотрении которых заинтересованы участники конференции, добавил Нургалиев. Предыдущая аналогичная встреча проходила в мае 2023 года в Подмосковье.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

россия

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье), рашид нургалиев, безопасность