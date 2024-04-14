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Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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07:32 14.04.2024 (обновлено: 09:39 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/netanyakhu-1939900471.html
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:32
2024-04-14T09:39
в мире
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
биньямин нетаньяху
сирия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями."Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он.Израильские власти говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.
https://ria.ru/20240414/livan-1939895704.html
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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, сирия
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Биньямин Нетаньяху, Сирия
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана

Нетаньяху пообещал победу над Ираном совместными усилиями

© Office of the Prime Minister of Israel/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с обращением после воздушной атаки Ирана. 14 апреля 2024
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с обращением после воздушной атаки Ирана. 14 апреля 2024
© Office of the Prime Minister of Israel/X
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает с обращением после воздушной атаки Ирана. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями.
"Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ
Вчера, 06:40
Израильские власти говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.
 
В миреИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБиньямин НетаньяхуСирия
 
 
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