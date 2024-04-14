https://ria.ru/20240414/netanyakhu-1939900471.html

Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана

Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:32

2024-04-14T07:32

2024-04-14T09:39

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иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями."Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он.Израильские власти говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.

https://ria.ru/20240414/livan-1939895704.html

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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, сирия