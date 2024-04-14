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Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:32
2024-04-14T07:32
2024-04-14T09:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х объявил, что иранская воздушная атака отбита, и пообещал победу совместными усилиями."Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он.Израильские власти говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.
https://ria.ru/20240414/livan-1939895704.html
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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, сирия
В мире, Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Биньямин Нетаньяху, Сирия
Нетаньяху заявил, что Израиль отразил атаку Ирана
Нетаньяху пообещал победу над Ираном совместными усилиями