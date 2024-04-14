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Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2024
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01:20 14.04.2024 (обновлено: 01:21 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/neft-1939871608.html
Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт
Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2024
Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт
Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:20
2024-04-14T01:21
экономика
цены на нефть
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный рост, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от уровня конфликта, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. В выходные биржевые торги нефтью не ведутся. Откроются они только в понедельник. В пятницу торги маркой Brent закрылись на уровне 90,15 доллара за баррель. По словам эксперта, реакция нефтяных котировок зависит от того, как будет развиваться ситуация в течение воскресенья - "какие новости будут к понедельнику, таковы и будут цены". "Но я полагаю, что при текущей ситуации в моменте нефтяные котировки могут достичь и 100 долларов. Потому что ситуация, мягко скажем, нестандартная. При том, что чего-то такого все ожидали на протяжении лет сорока. Это я сейчас сказал про краткосрочное влияние на цены. То есть на фоне подобного рода новостей цены могут взлететь. Но этот взлет будет носить отчасти спекулятивный характер, потому что он никак не может быть сейчас подкреплен долгосрочными факторами", - прокомментировал Фролов. Долгосрочные же факторы, от которых зависит, на каком уровне закрепятся нефтяные цены, будут зависеть от того, насколько масштабным окажется этот конфликт, отметил он. Так, если он будет разрастаться, то большое внимание будет уделяться надежности нефтеснабжения и стабильности поставок через Ормузский пролив. По словам эксперта, это основная болевая точка мирового рынка на Ближнем Востоке, ведь через этот пролив идет 10-20% всей нефти на планете и порядка 20% всего сжиженного природного газа. "Соответственно, в данном случае мы можем сказать, что цена нефти в течение следующей недели будет определяться уровнем данного конфликта", - пояснил Фролов, отметив, что пока ситуация все же носит локальный характер. Если же она приобретет региональный масштаб, когда боевые действия затронут весь регион, тогда риски для Ормузского пролива вырастут. Также встанет вопрос о состоянии нефтяных месторождений в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html
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https://ria.ru/20240414/izrail-1939869277.html
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экономика, цены на нефть, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
Экономика, Цены на нефть, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт

Эксперт Фролов: цена на нефть может подскочить до ста долларов за баррель

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Нефтяные котировки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до 100 долларов за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль, но это будет скорее спекулятивный рост, дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от уровня конфликта, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
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В выходные биржевые торги нефтью не ведутся. Откроются они только в понедельник. В пятницу торги маркой Brent закрылись на уровне 90,15 доллара за баррель. По словам эксперта, реакция нефтяных котировок зависит от того, как будет развиваться ситуация в течение воскресенья - "какие новости будут к понедельнику, таковы и будут цены".
"Но я полагаю, что при текущей ситуации в моменте нефтяные котировки могут достичь и 100 долларов. Потому что ситуация, мягко скажем, нестандартная. При том, что чего-то такого все ожидали на протяжении лет сорока. Это я сейчас сказал про краткосрочное влияние на цены. То есть на фоне подобного рода новостей цены могут взлететь. Но этот взлет будет носить отчасти спекулятивный характер, потому что он никак не может быть сейчас подкреплен долгосрочными факторами", - прокомментировал Фролов.
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Долгосрочные же факторы, от которых зависит, на каком уровне закрепятся нефтяные цены, будут зависеть от того, насколько масштабным окажется этот конфликт, отметил он. Так, если он будет разрастаться, то большое внимание будет уделяться надежности нефтеснабжения и стабильности поставок через Ормузский пролив. По словам эксперта, это основная болевая точка мирового рынка на Ближнем Востоке, ведь через этот пролив идет 10-20% всей нефти на планете и порядка 20% всего сжиженного природного газа.
"Соответственно, в данном случае мы можем сказать, что цена нефти в течение следующей недели будет определяться уровнем данного конфликта", - пояснил Фролов, отметив, что пока ситуация все же носит локальный характер. Если же она приобретет региональный масштаб, когда боевые действия затронут весь регион, тогда риски для Ормузского пролива вырастут. Также встанет вопрос о состоянии нефтяных месторождений в зоне конфликта.
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ЭкономикаЦены на нефтьИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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