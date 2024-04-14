США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ
NBC: США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США помимо беспилотников пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю и что американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, США сбили несколько иранских беспилотников, но подтверждений об успешном перехвате ракет нет.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.