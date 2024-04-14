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США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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02:43 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/nbc-1939879294.html
США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ
США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ
США помимо беспилотников пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:43
2024-04-14T02:43
в мире
иран
израиль
сша
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_92d2f9fc2eea843812a66fc7a6014484.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США помимо беспилотников пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. "Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю и что американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, США сбили несколько иранских беспилотников, но подтверждений об успешном перехвате ракет нет. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/reuters-1939878289.html
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иран
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сша
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в мире, иран, израиль, сша, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном, пишут СМИ

NBC: США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США помимо беспилотников пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
"Чиновник США подтвердил, что Иран выпустил ракеты по Израилю и что американские военные пытаются сбить иранские ракеты и беспилотники, направляющиеся в сторону Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ
02:25
Как отмечается, США сбили несколько иранских беспилотников, но подтверждений об успешном перехвате ракет нет.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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02:13
 
В миреИранИзраильСШАКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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