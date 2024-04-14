https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье

Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024

Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, окажут всю необходимую помощь, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:24

2024-04-14T21:24

2024-04-14T21:27

оренбургская область

белгород

орск

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, окажут всю необходимую помощь, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы тоже сейчас изучаем, что именно там нужно. И я хочу пообещать нашей аудитории, что мы не бросим и будем следить за тем, как оказывается помощь, в достаточном ли объёме, кому ещё нужно. Будем тоже собирать деньги, как мы собирали все это время на СВО, на Белгород, на все остальное", — подчеркнула она. Медиаменеджер также рассказала о неравнодушных жителях страны, которые стремятся оказать посильную помощь."Это наши люди, как они отзываются — кто по 200 рублей, перечисляет, а кто по 200 тысяч — кто сколько может. Вот это и есть наша элита, а не те выруси понауехавшие, самовыгнанцы, как их ещё назвать", — отметила Симоньян. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

оренбургская область

белгород

орск

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оренбургская область, белгород, орск, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия