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Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024
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21:24 14.04.2024 (обновлено: 21:27 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье
Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024
Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, окажут всю необходимую помощь, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:24
2024-04-14T21:27
оренбургская область
белгород
орск
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939846843_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_05fb33f9927e11abdd0640f57c629ba8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, окажут всю необходимую помощь, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы тоже сейчас изучаем, что именно там нужно. И я хочу пообещать нашей аудитории, что мы не бросим и будем следить за тем, как оказывается помощь, в достаточном ли объёме, кому ещё нужно. Будем тоже собирать деньги, как мы собирали все это время на СВО, на Белгород, на все остальное", — подчеркнула она. Медиаменеджер также рассказала о неравнодушных жителях страны, которые стремятся оказать посильную помощь."Это наши люди, как они отзываются — кто по 200 рублей, перечисляет, а кто по 200 тысяч — кто сколько может. Вот это и есть наша элита, а не те выруси понауехавшие, самовыгнанцы, как их ещё назвать", — отметила Симоньян. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.
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оренбургская область, белгород, орск, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Белгород, Орск, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье

Симоньян: жителям Оренбуржья после паводка окажут всю необходимую помощь

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, окажут всю необходимую помощь, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы тоже сейчас изучаем, что именно там нужно. И я хочу пообещать нашей аудитории, что мы не бросим и будем следить за тем, как оказывается помощь, в достаточном ли объёме, кому ещё нужно. Будем тоже собирать деньги, как мы собирали все это время на СВО, на Белгород, на все остальное", — подчеркнула она.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Медиаменеджер также рассказала о неравнодушных жителях страны, которые стремятся оказать посильную помощь.
«
"Это наши люди, как они отзываются — кто по 200 рублей, перечисляет, а кто по 200 тысяч — кто сколько может. Вот это и есть наша элита, а не те выруси понауехавшие, самовыгнанцы, как их ещё назвать", — отметила Симоньян.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня. В воскресенье региональное правительство сообщило, что свыше 14 тысяч жилых домов и 21 тысячи приусадебных участков частично затоплены в результате паводка в Оренбургской области.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
 
Оренбургская областьБелгородОрскМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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