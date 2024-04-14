https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП - РИА Новости, 14.04.2024
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
Индивидуальный предприниматель может перейти на уплату налогов по упрощенной системе, а также получить статус самозанятого при доходах до 2,4 миллиона рублей в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:41
2024-04-14T05:41
2024-04-14T05:41
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госдума рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель может перейти на уплату налогов по упрощенной системе, а также получить статус самозанятого при доходах до 2,4 миллиона рублей в год, но совмещать уплату налогов по "упрощенке" и для самозанятых нельзя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право заниматься предпринимательством, то есть систематически получать прибыль от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг… Будущий предприниматель может зарегистрироваться в качестве ИП и с 14- летнего возраста, но для этого он должен будет предоставить заверенное у нотариуса согласие родителей. При уплате налогов ИП может перейти на "упрощенку" – упрощенную систему налогообложения – и не оплачивать целый ряд налогов, например, налог на добавленную стоимость", - сказал Говырин. Депутат отметил, что самозанятыми могут стать граждане, которые, не регистрируясь в качестве ИП, не нанимая на работу сотрудников, за вознаграждение выполняют и оказывают определенные виды работ и услуг по гражданско-правовым договорам, как сдача жилья в аренду, ремонт квартиры, изготовление тортов на дому и другие. "Самозанятые могут получать максимально до 2,4 миллиона рублей в год. Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если в их подчинении нет работников и они перейдут через приложение "Мой налог" на систему уплаты налогов для самозанятых - налогов на профессиональный доход. Размер таких налогов составит 4 процента от доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов от доходов, полученных от организаций и ИП… Но здесь важно помнить, что совмещать уплату налогов по упрощенке и для самозанятых нельзя", - рассказал Говырин.
https://ria.ru/20240314/dokhod-1932843609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, единая россия
Экономика, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и ИП
Говырин: совмещать уплату налогов по упрощенке и для самозанятых нельзя
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель может перейти на уплату налогов по упрощенной системе, а также получить статус самозанятого при доходах до 2,4 миллиона рублей в год, но совмещать уплату налогов по "упрощенке" и для самозанятых нельзя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право заниматься предпринимательством, то есть систематически получать прибыль от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг… Будущий предприниматель может зарегистрироваться в качестве ИП и с 14- летнего возраста, но для этого он должен будет предоставить заверенное у нотариуса согласие родителей. При уплате налогов ИП может перейти на "упрощенку" – упрощенную систему налогообложения – и не оплачивать целый ряд налогов, например, налог на добавленную стоимость", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что самозанятыми могут стать граждане, которые, не регистрируясь в качестве ИП, не нанимая на работу сотрудников, за вознаграждение выполняют и оказывают определенные виды работ и услуг по гражданско-правовым договорам, как сдача жилья в аренду, ремонт квартиры, изготовление тортов на дому и другие.
"Самозанятые могут получать максимально до 2,4 миллиона рублей в год. Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если в их подчинении нет работников и они перейдут через приложение "Мой налог" на систему уплаты налогов для самозанятых - налогов на профессиональный доход. Размер таких налогов составит 4 процента от доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов от доходов, полученных от организаций и ИП… Но здесь важно помнить, что совмещать уплату налогов по упрощенке и для самозанятых нельзя", - рассказал Говырин.