https://ria.ru/20240414/nabor-1939833942.html

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал набор опытов для школьников

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал набор опытов для школьников - РИА Новости, 14.04.2024

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал набор опытов для школьников

Компанией-резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" был создан опытный образец набора экспериментов для изучения школьниками неорганической РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:13

2024-04-14T09:13

2024-04-14T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939832502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5973b0f0d666fdffbd7d0c8e3cb7ce5b.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компанией-резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" был создан опытный образец набора экспериментов для изучения школьниками неорганической и органической химии, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что образовательный продукт компании "Научные развлечения" оснащен всем необходимым оборудованием для проведения химических опытов. Ожидается, что начать производить набор планируется до конца апреля этого года."Продукция компании, получившей статус резидента ОЭЗ в 2019 году, – учебные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные установки – пользуется высоким спросом среди российских образовательных учреждений. Ее применяют в 45 тысячах детских садов, школ и ведущих университетов. Уже более 20 лет компания выпускает набор "Юный химик", который является преемником знаменитого советского комплекта", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, данный резидент ОЭЗ "Технополис Москва" пошел дальше и подготовил настоящую современную серию мини-лабораторий по школьной программе. Благодаря которой восьмиклассники и девятиклассники смогут провести более 100 научных опытов.Отмечается, что в составе данного образовательного набора будут представлены все необходимые реактивы. Среди них – оксид марганца, сульфаты меди и никеля, фторид и карбонат натрия, хлорид бария, глюкоза, йод, нитрат серебра и прочее. Наряду с химпрепаратами в комплект войдут пробирки, мерные колбы, сухое горючее, специальные щипцы, очки для защиты глаз и прочее оборудование. Также там будет подробная книга-инструкция. Этот набор позволит ученикам систематизировать полученные в образовательном учреждении знания, закрепить пройденную тему, а также подготовиться к лабораторным работам и экзаменам.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что это предприятия свыше 30 лет занимается разработкой и производством образовательного оборудования. На сегодняшний день ассортимент компании включает более 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов.Как отметили разработчики, данный обучающий набор поможет девятиклассникам легче освоить программу школы по предмету, подготовиться к лабораторным работам, а также успешно сдать ОГЭ по химии.По словам гендиректора компании Олега Поваляева, благодаря разработке школьники смогут провести множество экспериментов, увидеть разные вещества и узнать, что получится при их взаимодействии, понять, как происходит та или иная реакция.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщал, что в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ включили продукцию компании – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Это коммутаторы серий "Топаз" и "Корунд", которые предназначены для организации надежных управляющих и информационных сетей на промышленных производствах, в энергетике и всех видах транспорта.

https://ria.ru/20240413/promyshlennost-1939721703.html

https://ria.ru/20240412/oborudovanie-1939557961.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, владислав овчинский