https://ria.ru/20240414/n12-1939901994.html

Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:40

2024-04-14T07:40

2024-04-14T07:54

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12. По его данным, в беспрецедентной воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, а в отражении налета вместе с израильтянами принимали участие военные США, Великобритании и Иордании. "Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", - передает телеканал. Другие СМИ сообщают, что это удалось только десяти баллистическим ракетами, которые, в частности, незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части страны. На юге Израиля обломками противоракеты тяжело ранена девочка-бедуинка. Клиника в городе Беер-Шеве сообщила, что к ним поступили еще 11 человек, в том числе восемь с легкими осколочными ранениями. Телеканал CNN сообщил, что американские силы в регионе сбили более 70 ударных беспилотников и как минимум три баллистические ракеты. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939900190.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939898853.html

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в мире, израиль, сирия, иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем