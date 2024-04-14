Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
N12: иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12.
По его данным, в беспрецедентной воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, а в отражении налета вместе с израильтянами принимали участие военные США, Великобритании и Иордании.
"Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", - передает телеканал.
Другие СМИ сообщают, что это удалось только десяти баллистическим ракетами, которые, в частности, незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части страны. На юге Израиля обломками противоракеты тяжело ранена девочка-бедуинка. Клиника в городе Беер-Шеве сообщила, что к ним поступили еще 11 человек, в том числе восемь с легкими осколочными ранениями.
Телеканал CNN сообщил, что американские силы в регионе сбили более 70 ударных беспилотников и как минимум три баллистические ракеты.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.