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Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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07:40 14.04.2024 (обновлено: 07:54 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/n12-1939901994.html
Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ
Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:40
2024-04-14T07:54
в мире
израиль
сирия
иран
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12. По его данным, в беспрецедентной воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, а в отражении налета вместе с израильтянами принимали участие военные США, Великобритании и Иордании. "Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", - передает телеканал. Другие СМИ сообщают, что это удалось только десяти баллистическим ракетами, которые, в частности, незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части страны. На юге Израиля обломками противоракеты тяжело ранена девочка-бедуинка. Клиника в городе Беер-Шеве сообщила, что к ним поступили еще 11 человек, в том числе восемь с легкими осколочными ранениями. Телеканал CNN сообщил, что американские силы в регионе сбили более 70 ударных беспилотников и как минимум три баллистические ракеты. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939900190.html
https://ria.ru/20240414/ssha-1939898853.html
израиль
сирия
иран
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в мире, израиль, сирия, иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Сирия, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иранские дроны не смогли достичь Израиля, пишут СМИ

N12: иранские ударные дроны и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12.
По его данным, в беспрецедентной воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, а в отражении налета вместе с израильтянами принимали участие военные США, Великобритании и Иордании.
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"Ни один дрон или крылатая ракета не проникли на израильскую территорию", - передает телеканал.
Другие СМИ сообщают, что это удалось только десяти баллистическим ракетами, которые, в частности, незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части страны. На юге Израиля обломками противоракеты тяжело ранена девочка-бедуинка. Клиника в городе Беер-Шеве сообщила, что к ним поступили еще 11 человек, в том числе восемь с легкими осколочными ранениями.
Телеканал CNN сообщил, что американские силы в регионе сбили более 70 ударных беспилотников и как минимум три баллистические ракеты.
Мужчина целует копию стрелкового боеприпаса на площади в центре Тегерана реагируя на воздушную атаку Ирана на Израиль. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США перехватили более 70 БПЛА в ходе атаки Ирана, пишут СМИ
Вчера, 07:15
 
В миреИзраильСирияИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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