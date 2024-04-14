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Москвичей предупредили о гадюках - РИА Новости, 14.04.2024
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13:28 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/moskva-1939954860.html
Москвичей предупредили о гадюках
Москвичей предупредили о гадюках - РИА Новости, 14.04.2024
Москвичей предупредили о гадюках
Змеи начали просыпаться на природных территориях Москвы, жителям города рекомендуют при прогулках на природе надевать высокую обувь или широкие брюки из плотной РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:28
2024-04-14T13:28
общество
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Змеи начали просыпаться на природных территориях Москвы, жителям города рекомендуют при прогулках на природе надевать высокую обувь или широкие брюки из плотной ткани, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На природных территориях Москвы просыпаются змеи ... Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что делать при встрече с наиболее опасной рептилией, обитающей в столице, — гадюкой обыкновенной", - говорится в сообщении. Отмечается, что гадюка - ядовитая змея, она способна нанести укус на уровне не выше колена взрослого человека. Поэтому специалисты рекомендуют для прогулок на природе надевать высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани. Кроме того, москвичам советуют раздвигать растения в зарослях травы и постукивать палкой. Это позволит заблаговременно вспугнуть змею и дать ей время уползти.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о гадюках

Москвичам дали рекомендации по прогулкам на природе из-за пробуждения змей

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Гадюка обыкновенная. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Змеи начали просыпаться на природных территориях Москвы, жителям города рекомендуют при прогулках на природе надевать высокую обувь или широкие брюки из плотной ткани, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"На природных территориях Москвы просыпаются змеи ... Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что делать при встрече с наиболее опасной рептилией, обитающей в столице, — гадюкой обыкновенной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гадюка - ядовитая змея, она способна нанести укус на уровне не выше колена взрослого человека. Поэтому специалисты рекомендуют для прогулок на природе надевать высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани.
Кроме того, москвичам советуют раздвигать растения в зарослях травы и постукивать палкой. Это позволит заблаговременно вспугнуть змею и дать ей время уползти.
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