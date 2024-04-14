https://ria.ru/20240414/miting-1939870689.html
Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю
Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю
Сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС)... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:15
2024-04-14T01:15
2024-04-14T02:02
в мире
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937272767_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_fdf73c591533a597c0f64daafee873c2.jpg
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС) Ирана на атаку израильских ВВС по посольству республики в Дамаске, передает иранское информационное агентство Fars."Спонтанный митинг проходит перед Тегеранским университетом в поддержку атак КСИР по Израилю", - говорится в сообщении.Помимо иранской столицы, как сообщает иранское государственное телевидение, митинги проводятся также в десятках других городах Ирана, в частности в Куме, Кермане и Исфахане.Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html
https://ria.ru/20240414/nyt-1939870022.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937272767_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42f48e75c6e870441f89fc5748dfedb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю
Иранцы устроили стихийный митинг в Тегеране в поддержку ударов КСИР по Израилю
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС) Ирана на атаку израильских ВВС по посольству республики в Дамаске, передает иранское информационное агентство Fars.
"Спонтанный митинг проходит перед Тегеранским университетом в поддержку атак КСИР по Израилю", - говорится в сообщении.
Помимо иранской столицы, как сообщает иранское государственное телевидение, митинги проводятся также в десятках других городах Ирана, в частности в Куме, Кермане и Исфахане.
Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.