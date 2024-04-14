https://ria.ru/20240414/miting-1939870689.html

Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю

Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю - РИА Новости, 14.04.2024

Иранцы устроили митинг в Тегеране в поддержку ударов по Израилю

Сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС)... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:15

2024-04-14T01:15

2024-04-14T02:02

в мире

иран

израиль

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Сотни граждан Ирана проводят митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделение элитных ВС) Ирана на атаку израильских ВВС по посольству республики в Дамаске, передает иранское информационное агентство Fars."Спонтанный митинг проходит перед Тегеранским университетом в поддержку атак КСИР по Израилю", - говорится в сообщении.Помимо иранской столицы, как сообщает иранское государственное телевидение, митинги проводятся также в десятках других городах Ирана, в частности в Куме, Кермане и Исфахане.Первого апреля минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Президент Ирана Эбрахим Раиси также заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем