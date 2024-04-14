https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html

Главные выборы года начинаются: ставка — мировое лидерство

Главные выборы года начинаются: ставка — мировое лидерство - РИА Новости, 14.04.2024

Главные выборы года начинаются: ставка — мировое лидерство

Нынешний, 2024 год — это когда почти в восьми десятках государств проходят те или иные выборы. Какие из них главные — в США? Но индийцы скажут вам, что в США... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:00

2024-04-14T08:00

2024-04-14T09:08

аналитика

индия

сша

китай

нарендра моди

бхаратия джаната парти

большая двадцатка

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Нынешний, 2024 год — это когда почти в восьми десятках государств проходят те или иные выборы. Какие из них главные — в США? Но индийцы скажут вам, что в США нет 969 миллионов избирателей. А мы добавим, что в Индии ставки выше, а именно — вопрос не о сегодняшнем, а о завтрашнем мировом лидерстве и о том, что это такое.Другое дело, что (в отличие от США) от выборов в Индии не ждут сюрпризов. Все наблюдатели пока что согласны, что правящая "Бхаратия Джаната Парти" сохранит еще на пять лет власть, а Нарендра Моди останется премьер-министром на третий уже срок. Но в стране множество штатов с чисто местными проблемами, вспыхивают жуткие скандалы — то арестуют по подозрению в коррупции главного министра Дели, то кто-то выступит с напоминанием, что юг страны сильно отличается от севера, — со всеми мыслимыми последствиями… В общем, в этой стране возможно что угодно. И, повторим, ставки очень велики. И есть кому за них волноваться.Если коротко, то Западу в целом очень не нравится не только Моди, но и его нынешняя и будущая Индия. Китай беспокоится о том, чтобы тот же самый недовольный Запад не толкнул Дели в серьезную схватку с восточным соседом. Россия волнуется о том же, но при этом надеется, что нынешний невероятный взлет Индии продолжится и это поможет плавному переходу к более приемлемому миру.Насчет взлета: обычно такие цифры наиболее активно обсуждаются как раз ближе к предвыборным кампаниям. Итак, экономика Индии выросла более чем вдвое с 2005 года. Сейчас растет быстрее китайской, на 7,3 процента в прошлом году. Если считать ВВП стран по методу паритета покупательной способности, то в списке, где Россия только что обогнала Германию и вышла на пятое место, там Индия третья — после Китая и США (именно в таком порядке). И тут начинается разговор на темы "Что дальше?" и "Кто в мире будет главным уже скоро?".С учетом того что как минимум по части экономики главный, как выше сказано, — это Китай, здесь есть множество размышлений на тему, станет ли Индия в обозримый срок "вторым Китаем". То есть мировым производственным цехом и абсолютно необходимой для десятков стран экономикой.Уже несколько лет как эту тему обсуждают вполне серьезные аналитические центры, с учетом того, что открыто провозглашенная цель США — задавить экономику КНР санкциями и с этой целью поощрять уход оттуда какого угодно бизнеса, но лучше связанного с высокими технологиями. Кто-то уходит, в том числе в Индию. Или сразу выбирает последнюю.И вот вам жесткий и сухой анализ, сделанный еще весной прошлого года специалистами именно по части производств. По нему получается, что у Индии мало шансов догнать Китай с его выстроенной за последние 30 с лишним лет инфраструктурой и уже далеко не первым поколением квалифицированных кадров. Он может сколько угодно отставать от индийцев в процентах, но по абсолютным цифрам будет и дальше обгонять. А если брать отдельные отрасли типа одежды (три четверти мирового производства) или редкоземельных металлов… И если добавить туда фактор мощного внутреннего рынка КНР с ее заметно более богатым населением… То пытаться догонять надо, но на чудеса лучше не надеяться.Как ко всем этим разговорам относится бывший неоспоримый лидер, то есть США? Здесь тоже масса интересного. С одной стороны, Индия нужна как дубинка против Пекина. С другой стороны, это как же: богатая Индия — как один из ведущих мировых лидеров? И вот мы читаем в американском журнале Foreign Affairs абсолютно замечательный текст. Оказывается, индийцы как нация выросли, разбогатели, активизировались и начали требовать от правительства "настойчивой" внешней политики, что добром для них не кончится. Ведь это правительство может, например, "вмешиваться во внутренние дела других стран, чтобы подорвать там своих зарубежных критиков. Оно может начать экономически давить небольшие страны, которые не слушаются. Великие державы, включая США, постоянно прибегают к такой тактике. Но они также находятся в удобном положении для того, чтобы справляться с последствиями подобных действий. В качестве поднимающейся державы Индия еще далека от такого уровня глобального веса и влияния".В общем, ругаться со стратегическим конкурентом США Индии разрешается. Но и только. В других вопросах — никакой настойчивой позиции, как во время ее бывшего председательства в G20. Западу можно все. Индии — без особого разрешения — ничего.И последние два замечания. В России сколько угодно партий, политических сил и экспертов с самыми разными позициями, но все единогласно желают Индии дальнейшего роста, а ее правящей партии победы: такой вот феномен нашей истории и опыта общения. Но волноваться за эту победу придется долго — итоги выборов станут известны только в июне, а до этого, возможно, будет еще множество попыток подорвать Индию изнутри.

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

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сша

китай

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аналитика, индия, сша, китай, нарендра моди, бхаратия джаната парти, большая двадцатка