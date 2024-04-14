https://ria.ru/20240414/lerner-1939956471.html
Атака Ирана не означает открытие второго фронта, заявили в ЦАХАЛ
Атака Ирана не означает открытие второго фронта, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.04.2024
Атака Ирана не означает открытие второго фронта, заявили в ЦАХАЛ
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер заявил, что атака Ирана не означает открытие второго фронта для Израиля, его слова... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:38
2024-04-14T13:38
2024-04-14T13:38
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер заявил, что атака Ирана не означает открытие второго фронта для Израиля, его слова приводит Sky News. Отвечая на вопрос интервьюера британского телеканала Sky News, Лернер заявил, что "определенно надеется", что атака на Израиль не означает открытие второго фронта для Израиля. При этом он подчеркнул необходимость готовиться и к такому исходу. "Я думаю, мы должны быть готовы к такой реальности. Наша цель - обеспечить безопасность граждан Израиля", - заявил Лернер. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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в мире, израиль, иран, питер лернер, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Питер Лернер, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Атака Ирана не означает открытие второго фронта, заявили в ЦАХАЛ
Представитель ЦАХАЛ Лернер: атака Ирана не означает открытие второго фронта
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер заявил, что атака Ирана не означает открытие второго фронта для Израиля, его слова приводит Sky News
.
Отвечая на вопрос интервьюера британского телеканала Sky News, Лернер заявил, что "определенно надеется", что атака на Израиль не означает открытие второго фронта для Израиля. При этом он подчеркнул необходимость готовиться и к такому исходу.
"Я думаю, мы должны быть готовы к такой реальности. Наша цель - обеспечить безопасность граждан Израиля", - заявил Лернер.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.