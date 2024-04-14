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США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2024
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Новое оружие России
 
09:50 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/leonkov-1939920304.html
США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт
США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2024
США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт
Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:50
2024-04-14T09:50
новое оружие россии
безопасность
россия
сша
алексей леонков
нато
авангард
циркон
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. "Если мы говорим о стратегическом плане, то противоракетная оборона США не способна остановить наши стратегические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", - сказал аналитик. Кроме того, добавил специалист, программы развития комплексов ПВО НАТО не могут, даже на среднесрочную перспективу, решить задачу борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами нападения, такими как "Кинжал" или "Циркон". "Мы сейчас на поколение опережаем коллективный Запад по своим зенитным ракетным комплексам и системам - наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать", - отметил Леонков.
https://ria.ru/20240229/tsirkon-1930276046.html
https://ria.ru/20240414/leonkov-1939910595.html
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безопасность, россия, сша, алексей леонков, нато, авангард, циркон, сармат (ракета)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, США, Алексей Леонков, НАТО, Авангард, Циркон, Сармат (ракета)
США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт

Военный аналитик Леонков: ПРО США не способна остановить "Авангард" и "Сармат"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков.
В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.
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"Если мы говорим о стратегическом плане, то противоракетная оборона США не способна остановить наши стратегические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", - сказал аналитик.
Кроме того, добавил специалист, программы развития комплексов ПВО НАТО не могут, даже на среднесрочную перспективу, решить задачу борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами нападения, такими как "Кинжал" или "Циркон".
"Мы сейчас на поколение опережаем коллективный Запад по своим зенитным ракетным комплексам и системам - наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать", - отметил Леонков.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСШААлексей ЛеонковНАТОАвангардЦирконСармат (ракета)
 
 
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