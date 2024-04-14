https://ria.ru/20240414/leonkov-1939920304.html

США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт

США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт - РИА Новости, 14.04.2024

США беззащитны перед комплексами "Авангард" и "Сармат", считает эксперт

Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:50

2024-04-14T09:50

2024-04-14T09:50

новое оружие россии

безопасность

россия

сша

алексей леонков

нато

авангард

циркон

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты беззащитны перед новыми российскими стратегическими комплексами, и в целом в области ПВО и ПРО Запад находится в роли догоняющего, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. "Если мы говорим о стратегическом плане, то противоракетная оборона США не способна остановить наши стратегические комплексы, такие как "Авангард" и "Сармат", - сказал аналитик. Кроме того, добавил специалист, программы развития комплексов ПВО НАТО не могут, даже на среднесрочную перспективу, решить задачу борьбы с российскими гиперзвуковыми комплексами нападения, такими как "Кинжал" или "Циркон". "Мы сейчас на поколение опережаем коллективный Запад по своим зенитным ракетным комплексам и системам - наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать", - отметил Леонков.

https://ria.ru/20240229/tsirkon-1930276046.html

https://ria.ru/20240414/leonkov-1939910595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, алексей леонков, нато, авангард, циркон, сармат (ракета)