Эксперт оценил западные интегрированные системы ПВО
Эксперт Леонков: опыт СВО показал неэффективность западного подхода к ПВО
© THOMAS SAMSONЗенитная система средней дальности
© THOMAS SAMSON
Зенитная система средней дальности. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал неэффективность западного подхода к построению противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.
Россия отправила ЕС в военный нокдаун
30 марта, 08:00
По его словам, на Западе создавали обновленную систему ПВО, которая называется интегрированная система ПВО или распределенная система ПВО. По замыслу НАТО, она позволяет распределять на местности как средства обнаружения, так и средства поражения. При этом система задумана таким образом, что выведение из строя отдельных элементов не приводит к ее обрушению.
«
"Данную концепцию США обкатали на территории Украины во время СВО. Однако эта система, которая, по замыслу, должна была объединять различные комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей, оказалась неэффективна против наших гиперзвуковых комплексов, наших средств нападения со сниженной ралиолокационной заметностью и особенно нашего подхода к организации комбинированных ударов, включающих различные средства нападения, в том числе БПЛА и ложные цели", - сказал специалист.
Он добавил, что СВО также продемонстрировала, что даже самые современные натовские комплексы противовоздушной обороны, которые Запад привез на территорию Украины, чтобы испытать в реальных боевых действиях, не способны бороться с современными российскими комплексами воздушного нападения.