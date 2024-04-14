https://ria.ru/20240414/leonkov-1939910595.html

Эксперт оценил западные интегрированные системы ПВО

Эксперт оценил западные интегрированные системы ПВО - РИА Новости, 14.04.2024

Эксперт оценил западные интегрированные системы ПВО

Опыт специальной военной операции показал неэффективность западного подхода к построению противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:56

2024-04-14T08:56

2024-04-14T08:57

украина

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алексей леонков

нато

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Опыт специальной военной операции показал неэффективность западного подхода к построению противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. По его словам, на Западе создавали обновленную систему ПВО, которая называется интегрированная система ПВО или распределенная система ПВО. По замыслу НАТО, она позволяет распределять на местности как средства обнаружения, так и средства поражения. При этом система задумана таким образом, что выведение из строя отдельных элементов не приводит к ее обрушению. "Данную концепцию США обкатали на территории Украины во время СВО. Однако эта система, которая, по замыслу, должна была объединять различные комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей, оказалась неэффективна против наших гиперзвуковых комплексов, наших средств нападения со сниженной ралиолокационной заметностью и особенно нашего подхода к организации комбинированных ударов, включающих различные средства нападения, в том числе БПЛА и ложные цели", - сказал специалист. Он добавил, что СВО также продемонстрировала, что даже самые современные натовские комплексы противовоздушной обороны, которые Запад привез на территорию Украины, чтобы испытать в реальных боевых действиях, не способны бороться с современными российскими комплексами воздушного нападения.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921442803.html

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украина, россия, сша, алексей леонков, нато, в мире