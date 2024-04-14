https://ria.ru/20240414/leonkov-1939899269.html
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик - РИА Новости, 14.04.2024
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик
Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:20
2024-04-14T07:20
2024-04-14T07:20
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. По словам Леонкова, создание эффективных систем для прикрытия тыловых регионов является одним из приоритетов, потому что специальная военная операция выявила определенную задачу по предотвращению террористических атак с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния. "Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес. Но с этой задачей наш оборонный промышленный комплекс справляется. То есть трехсменная работа "24 на 7" дает свои результаты - эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям", - сказал Леонков. ВСУ регулярно пытаются осуществлять террористические атаки по российским объектам с помощью беспилотников самолетного типа. В настоящее время подавляющее большинство из них уничтожается средствами ПВО.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, украина, бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Украина, БПЛА
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик
Аналитик Леонков: угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.
По словам Леонкова, создание эффективных систем для прикрытия тыловых регионов является одним из приоритетов, потому что специальная военная операция выявила определенную задачу по предотвращению террористических атак с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния.
"Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес. Но с этой задачей наш оборонный промышленный комплекс справляется. То есть трехсменная работа "24 на 7" дает свои результаты - эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям", - сказал Леонков.
ВСУ регулярно пытаются осуществлять террористические атаки по российским объектам с помощью беспилотников самолетного типа. В настоящее время подавляющее большинство из них уничтожается средствами ПВО.