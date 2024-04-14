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Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/leonkov-1939899269.html
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик - РИА Новости, 14.04.2024
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик
Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:20
2024-04-14T07:20
специальная военная операция на украине
россия
алексей леонков
вооруженные силы украины
украина
бпла
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков. В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны. По словам Леонкова, создание эффективных систем для прикрытия тыловых регионов является одним из приоритетов, потому что специальная военная операция выявила определенную задачу по предотвращению террористических атак с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния. "Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес. Но с этой задачей наш оборонный промышленный комплекс справляется. То есть трехсменная работа "24 на 7" дает свои результаты - эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям", - сказал Леонков. ВСУ регулярно пытаются осуществлять террористические атаки по российским объектам с помощью беспилотников самолетного типа. В настоящее время подавляющее большинство из них уничтожается средствами ПВО.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, украина, бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Украина, БПЛА
Угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю, заявил аналитик

Аналитик Леонков: угроза от украинских БПЛА постепенно сводится к нулю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Угроза от украинских беспилотников, которыми ВСУ атакуют тыловые районы и российские территории, постепенно сводится к нулю за счет развития российской системы противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков.
В России 14 апреля отмечается День противовоздушной обороны.
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
11 апреля, 08:00
По словам Леонкова, создание эффективных систем для прикрытия тыловых регионов является одним из приоритетов, потому что специальная военная операция выявила определенную задачу по предотвращению террористических атак с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния.
"Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес. Но с этой задачей наш оборонный промышленный комплекс справляется. То есть трехсменная работа "24 на 7" дает свои результаты - эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям", - сказал Леонков.
ВСУ регулярно пытаются осуществлять террористические атаки по российским объектам с помощью беспилотников самолетного типа. В настоящее время подавляющее большинство из них уничтожается средствами ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЛеонковВооруженные силы УкраиныУкраинаБПЛА
 
 
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