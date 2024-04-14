https://ria.ru/20240414/latakiya-1939877858.html

Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник

Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник

Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:16

2024-04-14T02:16

2024-04-14T02:16

сирия

иран

в мире

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745202791_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_44289a32f211927a64f6f3aa5755c778.jpg

ДАМАСК, 14 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей. Сирийская газета Al Watan сообщала, что средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939877682.html

https://ria.ru/20240414/pentagon-1939877113.html

сирия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сирия, иран, в мире, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем