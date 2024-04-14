https://ria.ru/20240414/latakiya-1939877858.html
Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник
Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник
Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:16
2024-04-14T02:16
2024-04-14T02:16
сирия
иран
в мире
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между ираном и израилем
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ДАМАСК, 14 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии, сообщил РИА Новости местный источник. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей. Сирийская газета Al Watan сообщала, что средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939877682.html
https://ria.ru/20240414/pentagon-1939877113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, иран, в мире, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем
Сирия, Иран, В мире, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Взрывы слышны в небе над сирийской Латакией, сообщил источник
Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии
ДАМАСК, 14 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в небе над городом Латакия и одноименной провинцией в Сирии, сообщил РИА Новости местный источник.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей. Сирийская газета Al Watan сообщала, что средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях международного аэропорта Дамаска.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.