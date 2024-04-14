https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939957105.html
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 14.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:42
2024-04-14T13:42
2024-04-14T17:13
культура
юрий куклачев
россия
новости культуры
эдгард запашный
рсфср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_0:205:2990:1887_1920x0_80_0_0_2188b376e016ad27511eef8fafd62626.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене."Состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат", — рассказала она.В пятницу Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика обширный инфаркт.Накануне сын артиста уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.
https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
россия
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_dcb44fdeffdab4c240bf01c720854a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий куклачев, россия, новости культуры, эдгард запашный, рсфср
Культура, Юрий Куклачев, Россия, Новости культуры, Эдгард Запашный, РСФСР
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель Куклачева: артист находится в стабильно тяжелом состоянии