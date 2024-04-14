Рейтинг@Mail.ru
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:42 14.04.2024 (обновлено: 17:13 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939957105.html
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 14.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:42
2024-04-14T17:13
культура
юрий куклачев
россия
новости культуры
эдгард запашный
рсфср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_0:205:2990:1887_1920x0_80_0_0_2188b376e016ad27511eef8fafd62626.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене."Состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат", — рассказала она.В пятницу Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика обширный инфаркт.Накануне сын артиста уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.
https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609012_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_dcb44fdeffdab4c240bf01c720854a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий куклачев, россия, новости культуры, эдгард запашный, рсфср
Культура, Юрий Куклачев, Россия, Новости культуры, Эдгард Запашный, РСФСР
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Представитель Куклачева: артист находится в стабильно тяжелом состоянии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене.
"Состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат", — рассказала она.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце
Вчера, 11:30
В пятницу Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика обширный инфаркт.
Накануне сын артиста уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачёв на пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Биография Юрия Куклачева
12 апреля, 03:01
 
КультураЮрий КуклачевРоссияНовости культурыЭдгард ЗапашныйРСФСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала