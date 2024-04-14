https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939957105.html

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 14.04.2024

Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:42

2024-04-14T13:42

2024-04-14T17:13

культура

юрий куклачев

россия

новости культуры

эдгард запашный

рсфср

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель дрессировщика Ольга Кардокене."Состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат", — рассказала она.В пятницу Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика обширный инфаркт.Накануне сын артиста уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу 13 и 14 апреля без его участия.

https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

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юрий куклачев, россия, новости культуры, эдгард запашный, рсфср