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Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце - РИА Новости, 14.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:30 14.04.2024 (обновлено: 12:29 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html
Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце
Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце - РИА Новости, 14.04.2024
Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:30
2024-04-14T12:29
культура
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
театр кошек куклачева
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене."Была остановка сердца (во время операции в пятницу. — Прим. ред.) прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним", — заявила собеседница агентства.Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. В субботу гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.Позднее сын Куклачева уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу в "Вегас Сити Холле" 13 и 14 апреля без его участия.
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
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рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, театр кошек куклачева
Культура, РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный, Театр кошек Куклачева
Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце

Представитель Куклачева: артисту поставили пять стентов на сердце при операции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Юрий Куклачев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
"Была остановка сердца (во время операции в пятницу. — Прим. ред.) прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним", — заявила собеседница агентства.
Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. В субботу гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Позднее сын Куклачева уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу в "Вегас Сити Холле" 13 и 14 апреля без его участия.
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Биография Юрия Куклачева
12 апреля, 03:01
 
КультураРСФСРЮрий КуклачевЭдгард ЗапашныйТеатр кошек Куклачева
 
 
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