https://ria.ru/20240414/kuklachev-1939935622.html

Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце

Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце - РИА Новости, 14.04.2024

Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:30

2024-04-14T11:30

2024-04-14T12:29

культура

рсфср

юрий куклачев

эдгард запашный

театр кошек куклачева

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене."Была остановка сердца (во время операции в пятницу. — Прим. ред.) прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним", — заявила собеседница агентства.Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце. В субботу гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.Позднее сын Куклачева уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу в "Вегас Сити Холле" 13 и 14 апреля без его участия.

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

рсфср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный, театр кошек куклачева