https://ria.ru/20240414/krym-1939910883.html

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове - РИА Новости, 14.04.2024

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:01

2024-04-14T09:01

2024-04-14T09:01

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

владимир константинов

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. "Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности", - сказал Константинов. При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией. "Всё это обязательно будет и пойдёт в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

https://ria.ru/20240319/doroga-1934337052.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, севастополь, владимир константинов, республика крым, общество