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Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/krym-1939910883.html
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове - РИА Новости, 14.04.2024
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:01
2024-04-14T09:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
владимир константинов
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. "Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности", - сказал Константинов. При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией. "Всё это обязательно будет и пойдёт в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, республика крым, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Республика Крым, Общество
Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове

Константинов: Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, перестроив маршруты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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"Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией.
"Всё это обязательно будет и пойдёт в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновРеспублика КрымОбщество
 
 
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