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В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал - РИА Новости, 14.04.2024
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06:02 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/krym-1939893306.html
В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал
В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал - РИА Новости, 14.04.2024
В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:02
2024-04-14T06:02
украина
россия
херсонская область
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции. "Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО", - сказал Константинов агентству. По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.
https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html
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украина, россия, херсонская область , владимир константинов, сергей аксенов (политик), общество, республика крым
Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Общество, Республика Крым
В Крыму рассказали, как можно заполнить Северо-Крымский канал

Константинов: Северо-Крымский канал можно снова заполнить днепровской водой

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции.
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"Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО", - сказал Константинов агентству.
По его словам, запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить на полуострове выращивание риса.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.
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