https://ria.ru/20240414/krym-1936228205.html

Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024

Отдых к Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024

Отдых в Крыму: курорты, достопримечательности, цены на лето-2024

Спрос на летние путешествия в Крым увеличился за год в несколько раз. Гостиницы и санатории на полуострове активно бронируют как организованные, так и... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:00

2024-04-14T06:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на летние путешествия в Крым увеличился за год в несколько раз. Гостиницы и санатории на полуострове активно бронируют как организованные, так и самостоятельные туристы. Какие курорты пользуются наибольшей популярностью, как добраться и сколько денег приготовить — в материале РИА Новости.Туристы возвращаются"Спрос на Крым активизировался: продажи на лето в рамках кампании раннего бронирования идут в три раза лучше, чем в это же время год назад, и почти вернулись к доковидному периоду", — рассказали в "Интуристе".Интерес к летнему отдыху в регионе начали отмечать еще в конце прошлого года, когда туристы стали активно бронировать путевки. "За первые три месяца 2024-го оплачено в два раза больше заказов крымских отелей на лето, чем год назад", — подтвердили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Главный фактор роста спроса — приемлемые цены. "Отели Крыма дают самые привлекательные тарифы на всем Черноморском побережье", — говорят в "Интуристе".Кроме того, рост продаж вписывается в тренд, общий для всего Крыма, Краснодарского края и ближнего зарубежья — Абхазии: при раннем бронировании можно сэкономить до трети цены, а также выбрать желаемый объект. Ближе к сезону некоторые гостиницы будут "на стопе".Еще одна причина повышенного интереса — отложенный спрос. "Крымом активно интересуются возвратные туристы, которые пропустили прошлый сезон и соскучились по отдыху на полуострове", — пояснили в "Алеане". Популярные курорты КрымаТрадиционно наибольшей популярностью пользуется юг Крыма — Ялта, Форос, Алушта, а также запад — Евпатория. Больше всего запросов на отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха рядом с собственными благоустроенными пляжами.Важный фактор при выборе — система "все включено". Спрос на нее растет, хотя на полуострове она не так развита, как, например, в Анапе. В основном туристам предлагают полупансион, уточняют в "Интуристе".Местный all inclusive бывает разный. "Как правило, в тариф входят трехразовое питание, без- и слабоалкогольные напитки, посещение пляжа, бассейна, спа-услуги и анимация", — рассказали в "Алеане".Среди самых бронируемых объектов: "Ялта-Интурист", санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" в Кореизе, а также Family Resort, парк-отель "Романова" и санаторий "Империя" в Евпатории. Кроме того, путешественники активно покупают путевки в санаторий "Юрмино" (Саки), "Голубая волна" (Алушта), перечислили в "Алеане".Участники рынка отмечают, что туристы планируют проводить на полуострове больше времени, чем раньше. "В 2023-м ехали на пять-шесть ночей, в этом — в среднем на восемь", — подсчитали в Fun&Sun. Половина — 47 процентов — собираются в регион вдвоем, почти столько же — 46 процентов — с детьми, три процента — соло-путешественники, остальные готовы отдыхать другим составом, добавили в компании.Дешевле Краснодарского краяПо словам туроператоров, за год отельеры в Крыму подняли цены на пять-десять процентов. При этом они в среднем все равно на 10-15 процентов ниже, чем в похожих объектах, например в Анапе и Геленджике, обращают внимание в Fun&Sun.Так, десятидневная поездка в "четверку" с завтраками в Крыму в июне стоит от 62 тысяч рублей на двоих. Аналогичный отдых в дорогих отелях этой категории обойдется в 120-140 тысяч рублей на двоих, отметили в "Алеане".Удешевить поездку можно, воспользовавшись акцией раннего бронирования, которая продолжает действовать в марте и апреле. Многие гостиницы предлагают скидки до 25 процентов.Ялта вне конкуренцииВ этом году в Крым массово возвращаются не только организованные, но и самостоятельные туристы. Так, в марте темпы раннего бронирования на июнь, июль и август на 40 процентов выше, чем год назад, сообщает Ostrovok.ru. При этом средняя стоимость ночи выросла на 15 процентов — до 5,4 тысячи рублей.Пользователи "Яндекс.Путешествий" в начале весны оплачивают летний отдых в Крыму еще активнее. За год число заявок выросло на 488 процентов. Для сравнения: спрос на отели курортов Краснодарского края увеличился на 308 процентов. Статистика свидетельствует, что при оплате сейчас стоимость ночи в Крыму на девять процентов ниже, чем в Краснодарском крае, — 8130 против 8830 рублей. Чаще всего жилье бронируют в Ялте, Севастополе и Алуште. Далее в списке: Симферополь, Феодосия, Евпатория, Судак, Кореиз, Гурзуф и Керчь. А еще самостоятельные путешественники в этом году оплачивают летний отдых на месяц раньше, чем в прошлом, — за 164 дня против 135.Как добраться в КрымВоздушного авиасообщения с полуостровом по-прежнему нет, но это все меньше влияет на турпоток, говорят в Fun&Sun.Увеличивается количество поездов на полуостров и число пропускных пунктов перед Крымским мостом, что важно для автопутешественников. Последним нужно упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить, что значительно ускорит прохождение контроля, советуют в министерстве курортов и туризма региона. Легковые автомобили с тяжелым, крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, с легким — пропускают через рамку металлодетектора, что быстрее.Еще на курорт можно приехать на автобусе. Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Брянска и других регионов России.Часть туристов воспользуется схемой "самолет + автобус" или "самолет + поезд". Ближайшие аэропорты, которые принимают пассажиров, есть в Сочи, Минводах и на Ставрополье. Оттуда — на автобусе в Крым. Из Сочи, от железнодорожного вокзала в Адлере, до Симферополя ходит поезд.Также открыт сухопутный маршрут через новые российские регионы, рассказали в Минкурортов. Протяженность дороги между пунктами пропуска Джанкоя и Ростовской области — около 400 километров. Время в пути — пять-шесть часов.

https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html

https://ria.ru/20240413/puteshestviya-1933019549.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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