https://ria.ru/20240414/konflikt-1940030076.html

Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности - РИА Новости, 15.04.2024

Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

Россия призывает все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-14T23:57

2024-04-14T23:57

2024-04-15T00:21

в мире

россия

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

василий небензя

оон

армия обороны израиля (цахал)

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц. Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали, и в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана теперь копируют его союзники", - сказал Небензя."Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки "на земле" в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации", - подчеркнул он. По его словам, Москва рассчитывает, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами."Считаем также важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - добавил Небензя."Спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена. Считаем неотложной задачей всего международного сообщества предпринять все необходимые усилия для деэскалации обстановки. В противном случае регион может оказаться втянутым в порочный круг взаимных атак и насилия", - подчеркнул он.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1940029906.html

https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html

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