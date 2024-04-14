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Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности - РИА Новости, 15.04.2024
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23:57 14.04.2024 (обновлено: 00:21 15.04.2024)
https://ria.ru/20240414/konflikt-1940030076.html
Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности
Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности - РИА Новости, 15.04.2024
Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности
Россия призывает все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-14T23:57
2024-04-15T00:21
в мире
россия
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
василий небензя
оон
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц. Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали, и в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана теперь копируют его союзники", - сказал Небензя."Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки "на земле" в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации", - подчеркнул он. По его словам, Москва рассчитывает, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами."Считаем также важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - добавил Небензя."Спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена. Считаем неотложной задачей всего международного сообщества предпринять все необходимые усилия для деэскалации обстановки. В противном случае регион может оказаться втянутым в порочный круг взаимных атак и насилия", - подчеркнул он.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1940029906.html
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в мире, россия, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, василий небензя, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, касем сулеймани, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Василий Небензя, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Касем Сулеймани, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

Небензя: Россия призвала стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц. Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали, и в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана теперь копируют его союзники", - сказал Небензя.
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"Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки "на земле" в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации", - подчеркнул он. По его словам, Москва рассчитывает, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.
"Считаем также важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", - добавил Небензя.
"Спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена. Считаем неотложной задачей всего международного сообщества предпринять все необходимые усилия для деэскалации обстановки. В противном случае регион может оказаться втянутым в порочный круг взаимных атак и насилия", - подчеркнул он.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреРоссияИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВасилий НебензяООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАКасем СулейманиОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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